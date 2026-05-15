Un'altra stella sta per saltare il prossimo Mondiale. Dopo le perdite di Xavi Simons ed Ekitiké, anche Kaoru Mitoma si prepara ad abbandonare le speranze di giocare al prossimo campionato mondiale. Il giocatore che avrebbe dovuto portare in alto il nome del Giappone in America ha accusato un infortunio muscolare proprio a ridosso della competizione, e sarà costretto a dar forfait in vista del grande appuntamento estivo.

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La dinamica dell'infortunio di Mitoma

L'esterno giapponese ha accusato un infortunio durante il match tra, terminato per 3-0 in favore dei Seagulls. Al 57' minuto,accusa un problema muscolare ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco al posto dell'olandeseLa vittoria permetterà alla squadra didi rimanere in corsa per la zona europea, ma certamente la perdita disarà decisiva in vista dei prossimi match.

WOLVERHAMPTON, INGHILTERRA - 19 AGOSTO: Kaoru Mitoma del Brighton & Hove Albion festeggia dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers e Brighton & Hove Albion al Molineux il 19 agosto 2023 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Harriet Lander/Getty Images)

Dopo gli esami strumentali, è stato reso noto che classe '97 ha accusato un infortunio al bicipite femorale. Stop che costringerà Mitoma, non solo a saltare il delicatissimo finale di stagione in maglia Brighton verso la qualificazione alla zona europea, ma anche il Mondiale 2026 con la nazionale giapponese.

BREAKING: Brighton winger Kaoru Mitoma has been left out of Japan's World Cup squad due to the hamstring injury he suffered against Wolves last weekend 🚨 pic.twitter.com/bvMwo8Fopr — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 15, 2026

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Duro colpo per Giappone e Brighton

L'ala delè stata esclusa dai 26 convocati pre-Mondiale del, proprio a causa dell'infortunio accusato nell'ultima uscita di campionato in Premier League . La notizia riguardo i problemi fisici diha fatto scalpore sia in Europa ma soprattutto in Oriente, con il ct del Giapponeche, prima di conoscere l'esito degli esami, presagiva già la brutta notizia: "Spero si tratti di un infortunio lieve ma il mio staff mi ha detto che non sembra lieve".

Lo stesso allenatore delle Seagulls, Fabian Hurzeler, ha parlato della situazione attorno al giapponese dopo la vittoria sui Wolves affermando: "Salterà le prossime due partite (stagione finita, ndr). È un duro colpo. Chi prenderà il posto di Mitoma? Abbiamo una rosa ampia e in questa stagione abbiamo dimostrato di poter sostituire giocatori importanti. La vediamo come un'opportunità per restare uniti".

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