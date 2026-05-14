Manca sempre meno all'inizio del Mondiale e le ultime Nazionali stanno presentando le maglie che utilizzeranno e di recente è stato il turno dell'Iran. La selezione del Paese asiatico, infatti, dopo mesi e mesi di dubbi sulla partecipazione per motivi extra calcistici, alla fine ha deciso che prenderà parte alla competizione. I Mondiali di quest'anno si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti e quella iraniana è soltanto una delle 48 Nazionali che scenderanno in campo. Come detto, gli iraniani hanno presentato la maglia con la quale giocheranno il torneo e, su di essa, appare anche un messaggio nascosto.

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La Nazionale Iraniana presenta la maglia che indosserà al Mondiale. (Foto presa dal sito ufficiale della federazione calcistica www.the-ffiri.com)

Iran, sulla maglia per il Mondiale presente un messaggio celato

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Come riportato dal quotidiano portoghese A Bola, nel corso della giornata di ieri a, capitale del Paese asiatico, ha avuto luogo un evento durante il quale la Nazionale di calcio ha salutato i propri tifosi prima della partenza per ilche precederà il Mondiale. Durante quest'evento c'è stata anche la presentazione della maglia che i giocatori indosseranno in occasione delle tre partite della fase a gironi che si disputeranno tra Los Angeles e Seattle contro la, iled infine l'Lo sponsor tecnico della selezione che ha come commissario tecnicoè un produttore locale che risponde al nome di. La maglia degli iraniani presenta moltecon quella utilizzata durante i Mondiali di quattro anni fa disputato in Qatar. Tuttavia, l'unica e significativa differenza sta nella presenza di unin basso a destra. La, infatti, non ammettema approva quelli che mirano alla. Il ghepardo asiatico, infatti, è una specie ine l'Iran l'aveva già utilizzato come simbolo nel Mondiale in Brasile disputato dodici anni fa, quindi nel. Sulle maniche sono presenti delleche richiamano quelle del felino.

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