Iran, sulla maglia per il Mondiale presente un messaggio celato

Dato che le regole della FIFA vietano qualsiasi cosa riguardi la politica, la Nazionale ha optato per l'attivismo ambientale
Iran, attaccanti del Tractor in allenamento: soli davanti alla porta, non segnano mai!
Manca sempre meno all'inizio del Mondiale e le ultime Nazionali stanno presentando le maglie che utilizzeranno e di recente è stato il turno dell'Iran. La selezione del Paese asiatico, infatti, dopo mesi e mesi di dubbi sulla partecipazione per motivi extra calcistici, alla fine ha deciso che prenderà parte alla competizione. I Mondiali di quest'anno si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti e quella iraniana è soltanto una delle 48 Nazionali che scenderanno in campo. Come detto, gli iraniani hanno presentato la maglia con la quale giocheranno il torneo e, su di essa, appare anche un messaggio nascosto.
Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui
Iran, sulla maglia per il Mondiale presente un messaggio celatoCome riportato dal quotidiano portoghese A Bola, nel corso della giornata di ieri a Teheran, capitale del Paese asiatico, ha avuto luogo un evento durante il quale la Nazionale di calcio ha salutato i propri tifosi prima della partenza per il ritiro che precederà il Mondiale. Durante quest'evento c'è stata anche la presentazione della maglia che i giocatori indosseranno in occasione delle tre partite della fase a gironi che si disputeranno tra Los Angeles e Seattle contro la Nuova Zelanda, il Belgio ed infine l'Egitto.
Caricamento post Instagram...
Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA