Dato che le regole della FIFA vietano qualsiasi cosa riguardi la politica, la Nazionale ha optato per l'attivismo ambientale

Jacopo del Monaco
TRACTOR IRAN

Iran, attaccanti del Tractor in allenamento: soli davanti alla porta, non segnano mai!

Manca sempre meno all'inizio del Mondiale e le ultime Nazionali stanno presentando le maglie che utilizzeranno e di recente è stato il turno dell'Iran. La selezione del Paese asiatico, infatti, dopo mesi e mesi di dubbi sulla partecipazione per motivi extra calcistici, alla fine ha deciso che prenderà parte alla competizione. I Mondiali di quest'anno si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti e quella iraniana è soltanto una delle 48 Nazionali che scenderanno in campo. Come detto, gli iraniani hanno presentato la maglia con la quale giocheranno il torneo e, su di essa, appare anche un messaggio nascosto.

Iran v UAE: Group C - AFC Asian Cup

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Iran maglia Mondiale
La Nazionale Iraniana presenta la maglia che indosserà al Mondiale. (Foto presa dal sito ufficiale della federazione calcistica www.the-ffiri.com)

Iran, sulla maglia per il Mondiale presente un messaggio celato

Come riportato dal quotidiano portoghese A Bola, nel corso della giornata di ieri a Teheran, capitale del Paese asiatico, ha avuto luogo un evento durante il quale la Nazionale di calcio ha salutato i propri tifosi prima della partenza per il ritiro che precederà il Mondiale. Durante quest'evento c'è stata anche la presentazione della maglia che i giocatori indosseranno in occasione delle tre partite della fase a gironi che si disputeranno tra Los Angeles e Seattle contro la Nuova Zelanda, il Belgio ed infine l'Egitto.
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Lo sponsor tecnico della selezione che ha come commissario tecnico Amir Ghalenoei è un produttore locale che risponde al nome di Majid. La maglia degli iraniani presenta molte somiglianze con quella utilizzata durante i Mondiali di quattro anni fa disputato in Qatar. Tuttavia, l'unica e significativa differenza sta nella presenza di un ghepardo in basso a destra. La FIFA, infatti, non ammette messaggi politici ma approva quelli che mirano alla tutela ambientale. Il ghepardo asiatico, infatti, è una specie in via d'estinzione e l'Iran l'aveva già utilizzato come simbolo nel Mondiale in Brasile disputato dodici anni fa, quindi nel 2014. Sulle maniche sono presenti delle macchie che richiamano quelle del felino.

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