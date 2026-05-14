La finale del Mondiale 2026 sarà un evento senza precedenti, non solo per il valore sportivo ma anche per lo spettacolo che accompagnerà l’intervallo. Per la prima volta nella storia del torneo, FIFA ha deciso di introdurre un vero e proprio "half-time show" di 25 minuti in stile Super Bowl, portando sul palco alcune delle più grandi icone della musica globale.

EAST RUTHERFORD, NJ - 22 LUGLIO: formazioni delle squadre prima della partita dell'International Champions Cup tra Juventus e Barcelona allo stadio MetLife il 22 luglio 2017 a East Rutherford, New Jersey. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Getty Images)

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Un mix tra icone e personaggi pop

Il MetLife Stadium del New Jersey, sede della finale del 19 luglio, ospiterà un cast stellare guidato dai Coldplay, già annunciati come headliner. Al loro fianco ci saranno artisti di caratura mondiale: su tutti Shakira, volto storico dei Mondiali grazie alla celebre "Waka Waka". L'artista colombiana è pronta a tornare con un nuovo inno mondiale intitolato "Dai Dai".

Accanto alla popstar ci sarà anche Madonna, simbolo intramontabile della musica internazionale, capace di attraversare generazioni mantenendo intatto il proprio impatto mediatico. A completare il quadro, i BTS, tra i gruppi più influenti della scena globale contemporanea, che confermano la volontà della FIFA di rendere lo spettacolo davvero internazionale.

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Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

Mondiali 2026, un effetto sempre più a tema Super Bowl e la sorpresa Muppets

L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un video diffuso sui social, con protagonisti Chris Martin ed Elmo di Sesame Street, scelta che ha subito attirato l’attenzione per il suo tono ironico e inaspettato. Proprio da lì è emersa anche la partecipazione dei Muppets, con Elmo e Cookie Monster pronti a salire sul palco insieme agli artisti.

Questa combinazione tra musica, intrattenimento e cultura pop sarà un evento degno di nota per questo Mondiale americano. L'obiettivo è chiaro, orientare sempre più lo sport verso uno spettacolo globale che va oltre il calcio. La prima cosa che viene in mente è lo spettacolo, difficile da replicare, del Super Bowl. Così facendo si riuscirebbe a trasformare la finale in un evento capace di coinvolgere anche chi non segue abitualmente questo sport.

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