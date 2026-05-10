La FIFA ha creato delle patch speciali per le nazionali che hanno vinto almeno una volta il Mondiale: prima volta anche per la patch "del debutto"
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Un Mondiale innovativo
L'attesa per il Mondiale 2026, che si disputeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico, cresce di giorno in giorno. Il fermento non riguarda solamente le possibili convocazioni o le analisi tecnico-tattiche, ma tutto ciò che farà da contorno e puntellerà il Mondiale più grande della storia. E le premesse per alzare il livello mediatico dello show ci sono. Negli USA, più di Messico e Canada, sono dei veri professionisti in questo: rendere lo sport un evento circondato da altri mille. Non possiamo stabilire se questo sia un bene o un male a un mese dalla kermesse, ma siamo sicuri che riserverà grandi sorprese extra-campo.
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