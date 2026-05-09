Si avvicina il Mondiale e cresce l'attesa per quello che sarà il torneo più grande di sempre con ben 48 squadre. Nel 2022 il torneo fu vinto dall'Argentina di Messi. Proprio l'ex dieci del Barcellona, parlando al programma tv "Lo de Pollo ", ha indicato quelle che, secondo lui, sono le squadre favorite alla vittoria finale.

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Messi: "Ci sono squadre in forma migliore dell'Argentina"

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Manca circa un mese all'inizio del Mondiale del 2026 . Il torneo, il più grande di sempre, sarà ospitato da Stati Uniti , Canada e Messico. Mentre non si hanno ancora certezze complete sulla partecipazione dell' Iran , cresce però l'attesa, spuntano fuori i primi pronostici e si comincia a parlare di chi potrebbe sollevare l'ambita coppa.

Non ha dubbi Leo Messi, quando gli viene chiesto quali sono le Nazionali favorite per vincere la Coppa del Mondo. La prima cosa che ha detto è che l'Argentina non è tra queste, ci sono squadre più forti. "Dobbiamo riconoscere che ci sono altre squadre davanti a noi che sono in forma migliore. L'Albiceleste lotterà con tutte le sue forze e darà sempre il massimo, proprio come ha sempre fatto".

Non ha, però, escluso sorprese e ha detto che bisogna essere ottimisti ed entusiasti: "Succedono sempre cose strane, cose che non ti aspetti. Saremo competitivi, dobbiamo essere entusiasti come noi argentini facciamo sempre".

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"La Francia è di nuovo fortissima"

E quindi? Chi sono, secondo la Pulce, le Nazionali con le maggiori chance di arrivare fino in fondo? Pochi dubbi anche qui: la Francia . "La Francia è di nuovo fortissima e ha tanti giocatori di altissimo livello". Il giocatore dell'Inter Miami, inoltre, inserisce in questa lista anche lae il Brasile : "Ultimamente non sono al massimo della forma, ma sono sempre delle pretendenti al titolo e hanno giocatori che possono competere in questa competizione", ha detto.

A proposito di Brasile. Si è anche augurato che Nyemar ci sarà: "Non riesco ad essere obiettivo con lui, gli voglio bene. Spero davvero possa esserci, se lo merita". Messi, poi, ha citato anche Germania e Inghilterra: "Sono grandi potenze". Menzione speciale, infine, per il Portogallo del rivale storico Cristiano Ronaldo dichiarando che ha "una squadra molto competitiva e forte".

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