Los Angeles FC, visita speciale di Pogba a Giroud e Lloris

Il possibile ritorno di Hugo Lloris in Nazionale sembra non essere più solo una suggestione. L'ex portiere della nazionale francese ha riacceso un dibattito che sembrava oramai chiuso. L'ex capitano, protagonista assoluto con la maglia francese, aveva ufficialmente salutato nel 2023 dopo una lunga carriera ricca di successi.

Eppure, a 39 anni, il suo nome è tornato a circolare nell'ambiente della Nazionale. L'ex Tottenham potrebbe essere chiamato in causa visto che portieri come Butez, Areola, Risser, non convincono Deschamps. Secondo quanto riportato dall'Equipe, l'ipotesi non sarebbe del tutto da scartare.

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LONDRA,INGHILTERRA - OTTOBRE 23: Hugo Lloris portiere degli Spur durante una partita di Premier League nel match tra Tottenham Hotspur e Newcastle United al Tottenham Hotspur Stadium il 23 Ottobre, 2022 a Londra, Inghilterra. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Il peso dell'eredità di Lloris in Nazionale

Quandoha lasciato la nazionale, lo ha fatto come(145)(121 presenze con la fascia da capitano). Nel suo percorso figurano diverse vittorie di altissimo livello:Questi trofei hanno permesso al portiere di consolidare il suo status come punto di riferimento per i francesi.

Nel momento dell'addio, l'ex portiere della Premier League aveva spiegato la sua scelta con parole molto determinate: "Arriva un momento in cui bisogna saper accettare i cambiamenti. La nazionale francese non appartiene a nessuno e tutti dobbiamo garantire il massimo impegno".

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Le valutazioni del Ct sul suo possibile ritorno

Nonostante la scelta di non far più parte della Nazionale, l. La selezione, infatti, non ha ancora individuato portieri in grado di garantire sicurezza alla retroguardia. In questo contesto, riemerge il nome dell'attuale portiere dei. Nel Club, il francese ha collezionato. Questa "seconda giovinezza" mostrata da Lloris ha riaperto la discussione su un suo possibile ritorno in patria, seppur con un ruolo più marginale.

La decisione finale spetterà a Deschamps, che al momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni al riguardo. Il tema resta aperto, in attesa di capire se ci si tratta di una reale opportunità o di una suggestione.

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