Secondo quanto racconto dal quotidiano l'Equipè, il portiere ex Tottenham potrebbe tornare tra i convocati in vista del Mondiale 2026.
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Il possibile ritorno di Hugo Lloris in Nazionale sembra non essere più solo una suggestione. L'ex portiere della nazionale francese ha riacceso un dibattito che sembrava oramai chiuso. L'ex capitano, protagonista assoluto con la maglia francese, aveva ufficialmente salutato nel 2023 dopo una lunga carriera ricca di successi.
Eppure, a 39 anni, il suo nome è tornato a circolare nell'ambiente della Nazionale. L'ex Tottenham potrebbe essere chiamato in causa visto che portieri come Butez, Areola, Risser, non convincono Deschamps. Secondo quanto riportato dall'Equipe, l'ipotesi non sarebbe del tutto da scartare.
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Il peso dell'eredità di Lloris in NazionaleQuando Lloris ha lasciato la nazionale, lo ha fatto come recordman assoluto di presenze con i Bleus (145) e come capitano più longevo (121 presenze con la fascia da capitano). Nel suo percorso figurano diverse vittorie di altissimo livello: la vittoria del Mondiale 2018 e il successo in National League nel 2021. Questi trofei hanno permesso al portiere di consolidare il suo status come punto di riferimento per i francesi.
Nel momento dell'addio, l'ex portiere della Premier League aveva spiegato la sua scelta con parole molto determinate: "Arriva un momento in cui bisogna saper accettare i cambiamenti. La nazionale francese non appartiene a nessuno e tutti dobbiamo garantire il massimo impegno".
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Le valutazioni del Ct sul suo possibile ritornoNonostante la scelta di non far più parte della Nazionale, la situazione attuale della porta francese ha aperto a clamorosi colpi di scena. La selezione, infatti, non ha ancora individuato portieri in grado di garantire sicurezza alla retroguardia. In questo contesto, riemerge il nome dell'attuale portiere dei Los Angeles. Nel Club, il francese ha collezionato diverse prestazioni solide e numerose partite senza subire gol. Questa "seconda giovinezza" mostrata da Lloris ha riaperto la discussione su un suo possibile ritorno in patria, seppur con un ruolo più marginale.
La decisione finale spetterà a Deschamps, che al momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni al riguardo. Il tema resta aperto, in attesa di capire se ci si tratta di una reale opportunità o di una suggestione.
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