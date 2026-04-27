Il Tottenham sta affrontando una stagione davvero difficile, sia per quanto riguarda i risultati in campo dove gli Spurs lottano disperatamente per la salvezza in Premier League, sia dal punto di vista medico a causa dei numerosi infortuni subiti nel corso del campionato. Infatti, dopo l'ultima partita vinta contro il Wolves, la formazione di Roberto De Zerbi sarà costretta a fare anche a meno di Xavi Simons: l'attaccante olandese ha rimediato la rottura del legamento anteriore crociato del ginocchio destro, mandando difatti in frantumi il finale di stagione del ventitreenne, oltre al prossimo Mondiale con la nazionale olandese.

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 12 APRILE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, reagisce durante la partita di Premier League tra Sunderland e Tottenham Hotspur allo Stadium of Light il 12 aprile 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

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Infortunio che mette in crisi i prossimi mesi dell'attaccante olandese

Un duro colpo per Simons e il Tottenham. Ora il club londinese sarà costretto ad affrontare le prossime tre partite controed, con l'ennesimo giocatore indisponibile. Tra gli altri giocatori infortunati o che hanno subito uno stop figurano, mai scesi in campo. Poi. Senza dimenticare,. Pertanto, davvero gran parte dell'organico del club inglese.

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Infortunio Xavi Simons: il messaggio del calciatore olandese

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La risposta del club inglese

Di seguito, il post pubblicato dalla società del Tottenham, in merito all'infortunio di Xavi Simons: ". Il 23enne ha subito l'infortunio durante la seconda metà della nostra partita di Premier League contro il Wolverhampton Wanderers sabato. Xavi subirà un intervento chirurgico nelle prossime settimane e, a seguito, inizierà la sua riabilitazione con il nostro team medico". Termina così il messaggio di conforto rivolto all'attaccante: "Tutti a Tottenham Hotspur inviano a Xavi il nostro amore e il nostro sostegno.".Il ventitreenne ha scritto una lettera aperta dopo l'infortunio: "Dicono che la vita può essere crudele e oggi si sente così.. Niente di tutto questo ha senso. Tutto quello che volevo fare era lottare per la mia squadra e ora la capacità di farlo mi è stata strappata via... insieme ai mondiali. Rappresentando il mio paese quest'estate... Semplicemente andato. Ci vorrà del tempo per trovare pace in questo, ma continuerò ad essere il miglior compagno di squadra possibile.. Percorrerò questo cammino ora, guidato dalla fede, con forza, con resilienza, con fede, mentre conto alla rovescia i giorni per tornare in gioco. Sii paziente con me".

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