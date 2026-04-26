Il Tottenham ora ci crede. La vittoria contro i Wolves ha ridato luce ad una strada buia; ha concesso agli spurs un motivo in più per ribaltare incertezze e negatività di uno dei momenti più scioccanti della loro storia. E come in tutte le storie, bisogna soffrire e faticare per arrivare al lieto fine: il gol di Palhinha al 92' è la certezza di come la vita - a volte - ti metta davanti ostacoli difficili da superare. Però finalmente De Zerbi potrà iniziare a cavalcare l'onda mentale di questo successo. La strada è lunga: anche West Ham e Nottingham hanno vinto le loro rispettive partite. E mancano ora 4 giornate al termine della Premier. Gli scenari per la salvezza non sono molti: ma il Tottenham ha l'obbligo di provarci, per sé stessi e per i propri tifosi.

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Roberto De Zerbi said after watching Spurs on TV he was surprised to find they have right spirit and attitude to survive relegation.



After their first league win in 2026, the question is do they have enough fit players to do it?@jaydmharris on where Tottenham's chances stand… pic.twitter.com/NxbUFUFzWU — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 26, 2026

Tottenham, una vittoria sofferta: è la prima di De Zerbi

C'è da soffrire. E anche tanto. Ma questolo sapeva: accettare una situazione come quella del- in un momento così della stagione - non è da tutti. L'inizio non è stato top; sconfitta col Sunderland e pareggio contro il Brighton. Un punto conquistato in due partite: un bottino decisamente amaro che ha allontano la salvezza di due lunghezze. Quello che mancava agli spurs era la vittoria: in campionato, 0-1 al

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Lo stesso risultato, è basto per superare i Wolves: la rete di Palinha ha spezzato la maledizioni e fatto tornare il sereno sulla parte bianca di Londra. Una prima indimenticabile per De Zerbi. Ma ora c'è già da pensare alla prossima. Il divario dagli hammers è rimasto invariato. E vincerle tutte da qui a fine stagione potrebbe non bastare. Già la sfida contro l'Aston Villa - al Villa Park - potrebbe risultare decisiva. Sono molti gli scenari che si sono aperti dopo la vittoria di ieri. E pochi vedono il Tottenham ancora in Premier League...

Gli scenari salvezza

tutte e non pensare agli avversari. Questo è il mantra da qui fino a fine stagione diPensare solo a sé stessi. Concentrare tutte le energie nello battere chiunque: a partire dall'Aston Villa. Poi gli Spurs affronteranno: Leeds,ed Everton. Un calendario tosto ma non impossibile. A differenza degli Hammers, ilnon affronterà una delle prime tre della classe. Il West Ham, infatti, sfiderà- il 10 maggio - in un match decisivo sia per le sorti salvezza che per le ambizioni di titolo dei gunners. Però quei due punti di vantaggio - uniti agli scontro diretti - da più spazio di manovra alla squadra di

18 APRILE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, appare sconsolato durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Brighton & Hove Albion al Tottenham Hotspur Stadium il 18 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Poi, c'è il fattore esperienza: il portoghese sa navigare nei bassifondi, De Zerbi no. Lo ha fatto solo un anno, col Benevento. E sappiamo tutti come è andata a finire. Più defilato il Nottingham: sono a 39 punti, a +5 sul Tottenham. Un margine più largo che li metti decisamente in una posizione maggioritaria rispetto alle due concorrenti. Insomma, la lotta è serrata e lunga. Nessuna vuole mollare - come dimostrato dalle vittorie di ieri. Per i tifosi si avvicinano 4 partite di fuoco. Ora inizia la scalata verso la permanenza: Tottenham-West Ham, è solo l'inizio dei giochi.

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