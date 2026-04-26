Gli Spurs ritrovano il sorriso. Il West Ham continua a vincere e il Nottingham vola: le ultime partite saranno decisive per decidere le sorti salvezza

Federico Grimaldi
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Il Tottenham ora ci crede. La vittoria contro i Wolves ha ridato luce ad una strada buia; ha concesso agli spurs un motivo in più per ribaltare incertezze e negatività di uno dei momenti più scioccanti della loro storia. E come in tutte le storie, bisogna soffrire e faticare per arrivare al lieto fine: il gol di Palhinha al 92' è la certezza di come la vita - a volte - ti metta davanti ostacoli difficili da superare. Però finalmente De Zerbi potrà iniziare a cavalcare l'onda mentale di questo successo. La strada è lunga: anche West Ham e Nottingham hanno vinto le loro rispettive partite. E mancano ora 4 giornate al termine della Premier. Gli scenari per la salvezza non sono molti: ma il Tottenham ha l'obbligo di provarci, per sé stessi e per i propri tifosi.

De Zerbi Tottenham

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Tottenham, una vittoria sofferta: è la prima di De Zerbi

C'è da soffrire. E anche tanto. Ma questo De Zerbi lo sapeva: accettare una situazione come quella del Tottenham - in un momento così della stagione - non è da tutti. L'inizio non è stato top; sconfitta col Sunderland e pareggio contro il Brighton. Un punto conquistato in due partite: un bottino decisamente amaro che ha allontano la salvezza di due lunghezze. Quello che mancava agli spurs era la vittoria: in campionato non vincevano da dicembre, 0-1 al Palace.

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Lo stesso risultato, è basto per superare i Wolves: la rete di Palinha ha spezzato la maledizioni e fatto tornare il sereno sulla parte bianca di Londra. Una prima indimenticabile per De Zerbi. Ma ora c'è già da pensare alla prossima. Il divario dagli hammers è rimasto invariato. E vincerle tutte da qui a fine stagione potrebbe non bastare. Già la sfida contro l'Aston Villa - al Villa Park - potrebbe risultare decisiva. Sono molti gli scenari che si sono aperti dopo la vittoria di ieri. E pochi vedono il Tottenham ancora in Premier League...

Gli scenari salvezza

Vincerle tutte e non pensare agli avversari. Questo è il mantra da qui fino a fine stagione di De Zerbi. Pensare solo a sé stessi. Concentrare tutte le energie nello battere chiunque: a partire dall'Aston Villa. Poi gli Spurs affronteranno: Leeds, Chelsea ed Everton. Un calendario tosto ma non impossibile. A differenza degli Hammers, il Tottenham non affronterà una delle prime tre della classe. Il West Ham, infatti, sfiderà l'Arsenal - il 10 maggio - in un match decisivo sia per le sorti salvezza che per le ambizioni di titolo dei gunners. Però quei due punti di vantaggio - uniti agli scontro diretti - da più spazio di manovra alla squadra di Nuno Espirito Santo.

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18 APRILE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, appare sconsolato durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Brighton & Hove Albion al Tottenham Hotspur Stadium il 18 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Poi, c'è il fattore esperienza: il portoghese sa navigare nei bassifondi, De Zerbi no. Lo ha fatto solo un anno, col Benevento. E sappiamo tutti come è andata a finire. Più defilato il Nottingham: sono a 39 punti, a +5 sul Tottenham. Un margine più largo che li metti decisamente in una posizione maggioritaria rispetto alle due concorrenti. Insomma, la lotta è serrata e lunga. Nessuna vuole mollare - come dimostrato dalle vittorie di ieri. Per i tifosi si avvicinano 4 partite di fuoco. Ora inizia la scalata verso la permanenza: Tottenham-West Ham, è solo l'inizio dei giochi.

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