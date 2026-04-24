Il Tottenham pensa a Sebastian Kehl come co-direttore sportivo: il ds che ebbe un diverbio con il padre di Bellingham al Dortmund
Il Real Madrid incontra i campioni del tennis tra sorrisi, abbracci e foto
Il Tottenham si muove anche fuori dal campo e valuta un nuovo innesto in dirigenza. Con la paura della retrocessione che incombe nelle menti degli Spurs, il club alza lo sguardo verso il futuro e va a caccia di una nuova figura da inserire nell'organico. Difatti, i londinesi sarebbero in trattativa per nominare, come nuovo co-direttore sportivo, Sebastian Kehl, ex direttore sportivo del Borussia Dortmund.
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
🚨💣 EXCL | Sebastian Kehl is now the leading candidate for a role as Tottenham’s new director.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 22, 2026
Spurs’ board want him to rebuild the team alongside Johan Lange. Kehl’s career as a top player, his management skills and his extensive international network are highly valued within… pic.twitter.com/qKaw7tJuch
Il profilo scelto dal Tottenham
Secondo quanto riportato dal The Sun, gli Spurs sarebbero alla ricerca di una figura in grado di rafforzare l’area sportiva e avrebbero individuato in Kehl il profilo ideale. L’ex centrocampista tedesco, oggi uomo di calciomercato, si è dimesso dal ruolo di direttore sportivo del Dortmund a marzo 2026 e ora è libero di firmare per qualsiasi società.
Il club del Nord di Londra è alla ricerca di un sostituto dopo il passaggio di Fabio Paratici alla Fiorentina e in cima alla lista risulterebbe il nome dell'ex ds del BVB. Tuttavia, fonti provenienti dalla Germania riferiscono anche un possibile interesse del dirigente per altri progetti in patria, in particolare tra Amburgo e Wolfsburg, senza escludere l’ipotesi di una pausa prima di un nuovo incarico.
In caso di accordo, Kehl affiancherebbe il lavoro del direttore sportivo, Johan Lange, nella ricostruzione di una squadra che, ad oggi, sarebbe retrocessa in Championship. L'operato di Kehl al Dortmund, è stato altalenante: buoni colpi come Schlotterbeck e Guirassy, alternati ad operazioni meno riuscite come Chukwuemeka e Fabio Silva. Forse non il miglior curriculum, ma certamente un nuovo punto di partenza per gli Spurs.
Clicca sull'immagine qua sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Il diverbio con il padre di Bellingham
Dietro il nome di Kehl emerge anche un curioso retroscena. La scorsa estate, durante la sua esperienza al Borussia Dortmund, il dirigente tedesco avrebbe avuto un acceso diverbio con Mark Bellingham, padre dei fratelli Bellingham, legato alla gestione del figlio minore Jobe durante un Dortmund–St. Pauli.
All’intervallo della gara, il padre del giocatore sarebbe sceso negli spogliatoi per contestare la sostituzione del figlio, dando vita a un confronto piuttosto teso proprio con Kehl, con papà Bellingham intenzionato a parlare anche con l'allenatore Niko Kovac. L’episodio portò successivamente il Borussia Dortmund a vietare l’accesso agli spogliatoi ai familiari dei giocatori.
Un precedente davvero particolare che Sebastian Kehl, qualora dovesse approdare a Londra, vorrebbe certamente non rivivere.
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA