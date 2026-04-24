Il Tottenham si muove anche fuori dal campo e valuta un nuovo innesto in dirigenza. Con la paura della retrocessione che incombe nelle menti degli Spurs, il club alza lo sguardo verso il futuro e va a caccia di una nuova figura da inserire nell'organico. Difatti, i londinesi sarebbero in trattativa per nominare, come nuovo co-direttore sportivo, Sebastian Kehl , ex direttore sportivo del Borussia Dortmund.

Secondo quanto riportato dal The Sun, gli Spurs sarebbero alla ricerca di una figura in grado di rafforzare l’area sportiva e avrebbero individuato in Kehl il profilo ideale. L’ex centrocampista tedesco, oggi uomo di calciomercato, si è dimesso dal ruolo di direttore sportivo del Dortmund a marzo 2026 e ora è libero di firmare per qualsiasi società.

Il club del Nord di Londra è alla ricerca di un sostituto dopo il passaggio di Fabio Paratici alla Fiorentina e in cima alla lista risulterebbe il nome dell'ex ds del BVB. Tuttavia, fonti provenienti dalla Germania riferiscono anche un possibile interesse del dirigente per altri progetti in patria, in particolare tra Amburgo e Wolfsburg, senza escludere l’ipotesi di una pausa prima di un nuovo incarico.

LEIPZIG, GERMANY - JUNE 20: Head of the Licensing Player Department Sebastian Kehl of Borussia Dortmund is interviewed ahead the Bundesliga match between RB Leipzig and Borussia Dortmund at Red Bull Arena on June 20, 2020 in Leipzig, Germany. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

In caso di accordo, Kehl affiancherebbe il lavoro del direttore sportivo, Johan Lange, nella ricostruzione di una squadra che, ad oggi, sarebbe retrocessa in Championship. L'operato di Kehl al Dortmund, è stato altalenante: buoni colpi come Schlotterbeck e Guirassy, alternati ad operazioni meno riuscite come Chukwuemeka e Fabio Silva. Forse non il miglior curriculum, ma certamente un nuovo punto di partenza per gli Spurs.