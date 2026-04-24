Il Tottenham pensa a Sebastian Kehl come co-direttore sportivo: il ds che ebbe un diverbio con il padre di Bellingham al Dortmund

Antonino Paradino
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Il Tottenham si muove anche fuori dal campo e valuta un nuovo innesto in dirigenza. Con la paura della retrocessione che incombe nelle menti degli Spurs, il club alza lo sguardo verso il futuro e va a caccia di una nuova figura da inserire nell'organico. Difatti, i londinesi sarebbero in trattativa per nominare, come nuovo co-direttore sportivo, Sebastian Kehl, ex direttore sportivo del Borussia Dortmund.

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Borussia Dortmund v Holstein Kiel - Bundesliga

Il profilo scelto dal Tottenham

Secondo quanto riportato dal The Sun, gli Spurs sarebbero alla ricerca di una figura in grado di rafforzare l’area sportiva e avrebbero individuato in Kehl il profilo ideale. L’ex centrocampista tedesco, oggi uomo di calciomercato, si è dimesso dal ruolo di direttore sportivo del Dortmund a marzo 2026 e ora è libero di firmare per qualsiasi società.

Il club del Nord di Londra è alla ricerca di un sostituto dopo il passaggio di Fabio Paratici alla Fiorentina e in cima alla lista risulterebbe il nome dell'ex ds del BVB. Tuttavia, fonti provenienti dalla Germania riferiscono anche un possibile interesse del dirigente per altri progetti in patria, in particolare tra Amburgo e Wolfsburg, senza escludere l’ipotesi di una pausa prima di un nuovo incarico.

RB Leipzig v Borussia Dortmund - Bundesliga
LEIPZIG, GERMANY - JUNE 20: Head of the Licensing Player Department Sebastian Kehl of Borussia Dortmund is interviewed ahead the Bundesliga match between RB Leipzig and Borussia Dortmund at Red Bull Arena on June 20, 2020 in Leipzig, Germany. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

In caso di accordo, Kehl affiancherebbe il lavoro del direttore sportivo, Johan Lange, nella ricostruzione di una squadra che, ad oggi, sarebbe retrocessa in Championship. L'operato di Kehl al Dortmund, è stato altalenante: buoni colpi come Schlotterbeck e Guirassy, alternati ad operazioni meno riuscite come Chukwuemeka e Fabio Silva. Forse non il miglior curriculum, ma certamente un nuovo punto di partenza per gli Spurs.

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Il diverbio con il padre di Bellingham

Dietro il nome di Kehl emerge anche un curioso retroscena. La scorsa estate, durante la sua esperienza al Borussia Dortmund, il dirigente tedesco avrebbe avuto un acceso diverbio con Mark Bellingham, padre dei fratelli Bellingham, legato alla gestione del figlio minore Jobe durante un Dortmund–St. Pauli.

All’intervallo della gara, il padre del giocatore sarebbe sceso negli spogliatoi per contestare la sostituzione del figlio, dando vita a un confronto piuttosto teso proprio con Kehl, con papà Bellingham intenzionato a parlare anche con l'allenatore Niko Kovac. L’episodio portò successivamente il Borussia Dortmund a vietare l’accesso agli spogliatoi ai familiari dei giocatori.

Un precedente davvero particolare che Sebastian Kehl, qualora dovesse approdare a Londra, vorrebbe certamente non rivivere.

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