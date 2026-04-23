Il Tottenham Hotspur continua a vivere una stagione da incubo e, per provare a invertire la rotta, arriva una decisione che ha del clamoroso: il club ha deciso di cercare uno psicologo per la prima squadra tramite un annuncio pubblicato su LinkedIn. Secondo quanto riportato da diverse fonti internazionali, tra cui Sky Sports, gli Spurs sono attualmente invischiati nella lotta salvezza in Premier League, con una classifica sempre più complicata e un rendimento che ha acceso l’allarme dentro e fuori il club. Una situazione che ha spinto la dirigenza a intervenire non solo sul piano tecnico, ma anche su quello mentale.

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Roberto De Zerbi reflects on our draw against Brighton 🗣️ pic.twitter.com/1hdKJdRtpP — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 18, 2026

Il Tottenham cerca psicologo, l'ultima trovata degli inglesi

Il nuovo allenatore Roberto De Zerbi, arrivato da poche settimane, ha raccolto appena un punto nelle prime due partite alla guida del Tottenham. L’unico risultato positivo è arrivato con il pareggio contro il Brighton & Hove Albion, ma maturato in modo amaro: gol subito al 94’, che ha tolto agli Spurs una vittoria ormai quasi acquisita. Il club londinese avrebbe quindi avviato una ricerca ufficiale per inserire una figura specializzata nello staff, con il compito di lavorare direttamente con i giocatori e supportare lo sviluppo di una cultura basata sulla resilienza psicologica. Un segnale forte che evidenzia quanto la crisi non sia solo di risultati, ma anche di fiducia e stabilità interna.

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La situazione è resa ancora più delicata dal fatto che il Tottenham non è mai stato realmente coinvolto nella lotta salvezza negli ultimi decenni, rendendo lo scenario attuale quasi storico in senso negativo. Ora il club prova a reagire anche fuori dal campo, affidandosi a una figura che possa lavorare su concentrazione, gestione dello stress e tenuta mentale nei momenti decisivi. Una mossa insolita, ma che racconta perfettamente il momento degli Spurs: in crisi di risultati, identità e certezze, con la paura concreta di un finale di stagione drammatico.

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