Dopo 10 anni e 19 trofei, John Stones dirà addio al Manchester City al termine di questa stagione. Confermate quindi le voci delle ultime settimane sul suo possibile addio, che si aggiunge a quello di Bernardo Silva, un altro degli uomini chiave del City di Pep Guardiola. L'annuncio è arrivato tramite un emozionante video postato sui profili social del calciatore inglese, che dopo un decennio di successi lascerà ufficialmente i Citizens per continuare la sua carriera altrove.

Uno dei suoi momenti più memorabili fu nella sfida decisiva per il titolo del 2019, quando Stones allontanò il pallone dalla linea di porta dopo un pasticcio con il portiere brasiliano Ederson. La tecnologia confermò che la palla non era entrata per soli 1,12 centimetri. Il City vinse quella partita 2-1 e, a fine stagione, conquistò la Premier League con un solo punto di vantaggio proprio sul Liverpool.

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MANCHESTER, INGHILTERRA - 03 GENNAIO: John Stones del Manchester City effettua un salvataggio sulla linea di porta durante la partita di Premier League tra Manchester City e Liverpool FC all'Etihad Stadium il 3 gennaio 2019 a Manchester, Regno Unito. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images).

John Stones, il comunicato Ufficiale del Manchester City

Anche il Manchester City lo ha dichiarato ufficialmente tramite un comunicato, ripercorrendo la sua avventura con la maglia dei Citizens e i numerosi successi ottenuti sotto la guida di Per Guardiola in questi 10 anni. Ecco il comunicato: "Dopo essere approdato al City nel, diventando il secondo acquisto di, il difensore centrale inglese ha collezionatoin quello che finora è stato un decennio magnifico al servizio del club. L'enorme contributo del trentunenne centrale durante l'era più lunga e ricca di successi nella storia del club è fuori discussione.

Ad oggi, Stones ha contribuito alla conquista di 19 trofei importanti da parte del City, tra cui 6 titoli di Premier League, 1 UEFA Champions League, 2 FA Cup, 5 Carabao Cup, 3 Community Shield, 1 Coppa del Mondo per club FIFA e 1 Supercoppa UEFA. In questo periodo, Stones ha anche contribuito con 19 gol e 9 assist e potrebbero esserci ancora altri trofei in arrivo, dato che il City è ancora in corsa per il successo sia in Premier League che in FA Cup.

Dotato di una tecnica impeccabile, di un'eccezionale capacità di passaggio, di un'incredibile etica del lavoro e di un'acuta lettura del gioco, Stones incarnava in molti modi lo spirito del City di Pep Guardiola. Grazie al suo talento naturale e alla sua flessibilità tattica, Stones è stato spesso impiegato nel corso della sua carriera al City in un ruolo ibrido, spostandosi con grande efficacia al centro del centrocampo, soprattutto nella finale di UEFA Champions League del 2023."

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Come scritto nel comunicato del City, John Stones giocò svariate volte fuori dal suo ruolo naturale, spesso a centrocampo mostrando qualità tecniche notevoli nella gestione della palla e una grande intelligenza tattica, come dimostra soprattutto la finale di Champions League del 2023 contro l'Inter di Simone Inzaghi che valse la prima Champions League nella storia del Manchester City.