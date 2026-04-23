Come ben sappiamo, purtroppo, l'Italia non prenderà parte al Mondiale 2026 che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. La Nazionale allenata fino a poco tempo fa da Gennaro Gattuso, infatti, ha perso ai calci di rigore la partita dei Play-off per la qualificazione contro la Bosnia-Erzegovina. Di conseguenza, la massima competizione mondiale non avrà gli Azzurri tra i partecipanti per la terza edizione di fila. Tuttavia, a circa due mesi dall'inizio del torneo si deve ancora risolvere la questione dell'Iran, la cui partecipazione è ancora in dubbio per motivi che vanno oltre il calcio. Nonostante la FIFA abbia ribadito la partecipazione della Nazionale Iraniana, un inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe fatto una richiesta all'organo di governo del calcio.

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Sharm El-Sheikh, Egitto - 13 ottobre 2025: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed il presidente FIFA Gianni Infantino in posa per una foto al summit mondiale per fermare la guerra a Gaza. (Foto di Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images)

Italia al Mondiale 2026? Arriva la richiesta di un inviato di Donald Trump

Trump envoy seeks to replace Iran with Italy in upcoming World Cup https://t.co/0s7AXjw8D6 — Financial Times (@FT) April 22, 2026

Il noto giornale britannico Financial Times ha riportato questa notizia che sarebbe clamorosa per il calcio., alto inviato di Donald Trump, avrebbe confermato di aver richiesto sia al Tycoon che a, presidente della FIFA, di far partecipare l'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran. Il motivo di questa richiesta starebbe nel fatto che gli Azzurri hanno vintola competizione. Per Zampolli, quindi, meriterebbe di prender parte al torneo per tale motivo. Oltre a ciò, l'altro obiettivo consisterebbe neli rapporti tra il presidente degli Stati Uniti e la premier italiana

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Nonostante questa notizia, però, in precedenza la FIFA ha confermato diverse volte che la Nazionale Iraniana parteciperà alla massima competizione intercontinentale. L'Iran, però, dovrà rispettare le sedi scelte per le sue partite della fase a gironi. La selezione asiatica, infatti, giocherà le tre partite a Los Angeles e Seattle, quindi negli States. Tuttavia, il Ministro dello Sport dell'Iran ha ribadito più volte che la partecipazione è in dubbio per le ragioni extra calcistiche che tutti conosciamo. Inoltre, ha dichiarato che la Nazionale andrà al Mondiale solo se i giocatori avranno una sicurezza garantita.

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