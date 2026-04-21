La FIFA riscontra inaspettate difficoltà nella vendita dei biglietti per la partita inaugurale degli Stati Uniti al Mondiale 2026, con il SoFi Stadium di Los Angeles lontano dal sold-out per il debutto nazionale.

Luigi Mereu 21 aprile - 15:12

L'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali contro il Paraguay sta registrando vendite insolitamente lente, restando indietro rispetto agli altri match in programma a Los Angeles. A frenare l'entusiasmo dei tifosi e la domanda di biglietti sarebbero, secondo la testata giornalistica "A Bola", i prezzi eccessivamente elevati. Un documento interno del 10 aprile svela un dato sorprendente, per il debutto degli USA contro il Paraguay al SoFi Stadium sono stati venduti solo 40.934 biglietti. Una cifra che impallidisce di fronte ai 50.661 tagliandi già staccati per Iran-Nuova Zelanda, in programma nello stesso impianto appena tre giorni dopo.

Mondiali 2026, la FIFA in difficoltà per Stati Uniti-Paraguay: i dettagli — Con una disponibilità totale di 69.650 posti per i Mondiali 2026, i dati interni sulle vendite al SoFi Stadium sollevano interrogativi tecnici. Non è chiaro se le cifre riportate comprendano i settori hospitality e le altre categorie non aperte al grande pubblico, dato che sia la FIFA che gli organizzatori locali hanno preferito non rilasciare dichiarazioni in merito.

A differenza degli altri match, dove la domanda record ha spinto la FIFA ad aumentare i prezzi di centinaia di euro, per USA-Paraguay i costi sono rimasti bloccati. È l'unico incontro di una nazionale ospitante a non aver subito rincari negli ultimi 6 mesi, a testimonianza di un entusiasmo che, per ora, fatica a decollare. Anche il debutto del Canada si unisce al trend negativo degli Stati Uniti, entrando nel ristretto gruppo delle nove partite con la maggiore disponibilità di tagliandi.

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Dei 40.934 biglietti venduti, ne mancano ancora tantissimi per il sold out. Ma in particolar modo fa riflettere che invece50.661 tagliandi sonno stati già staccati per Iran-Nuova Zelanda, in programma nello stesso impianto solo tre giorni dopo. Gianni Infantino ha recentemente fatto il punto sulle vendite per il Mondiale 2026, annunciando il superamento della quota di 5 milioni di biglietti venduti. Il numero uno della FIFA ha giustificato la parziale disponibilità residua come una precisa scelta organizzativa per favorire chi acquista all'ultimo momento.