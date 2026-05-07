Yamal, Bellingham e Rodman insieme? Si, se il tecnico è Timothee Chalamet. Questa l'idea di Adidas per la pubblicità per il Mondiale 2026
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Il Mondiale è l'evento sportivo più atteso e seguito al mondo, e per un evento del genere non si possono che fare le cose in grande. Adidas ha deciso di farle in grandissimo, con uno spot che ha delle vibes anni 2000 - ricordate Fifa Street o Joga Bonito? - in cui compaiono i più grandi tra calciatori, attori e cantanti.
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Lo spot di Adidas per il MondialeLa pubblicità pensata da Adidas per il Mondiale è una di quelle pubblicità generazionali. Timothee Chalamet si veste da coach, e decide di creare il suo dream team per sfidare i 3 ragazzi più forti del pianeta nel calcio di strada. E decide di farlo con un trio da paura: Trinity Rodman, stella della nazionale statunitense, Jude Bellingham e Lamine Yamal. I due sono costretti a sedersi a fianco in macchina, ma si tengono bene a distanza, vista la rivalità in terra spagnola. Solo che questa volta dovranno stare dalla stessa parte.
Mister Chalamet parte a raccontare chi sono i loro avversari: un trio di ragazzini che fin da piccoli si sono fatti strada sul loro campetto, battendo tutti gli avversari possibili. Tra le squadra battute dai tre fenomeni, ci sono anche 3 conoscenze del calcio mondiale. Un trio formato da Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, e David Beckham. Corre il 2002 - o almeno secondo una non perfetta AI - e i 3 decidono di sfidare queste leggende della strada. Niente da fare, i ragazzini sono troppo forti.
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"Backyard Legends"Lo spot di Adidas è già diventato un fenomeno mondiale. La creatività dei brand sportivi in vista di competizioni quali il mondiale tocca sempre livelli altissimi, ma questa volta Adidas si è superata. Il richiamo al calcio di una volta è chiarissimo, ed è una promessa circa lo spettacolo a cui assisteremo questa estate durante il torneo. Per i nostalgici degli anni 2000 questo spot ricorda le parate di calciatori che si affrontavano nei campetti, ma firmati Nike. Il mondiale non è ancora iniziato, ma lo spettacolo si.
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