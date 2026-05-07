Il Mondiale è l'evento sportivo più atteso e seguito al mondo, e per un evento del genere non si possono che fare le cose in grande. Adidas ha deciso di farle in grandissimo, con uno spot che ha delle vibes anni 2000 - ricordate Fifa Street o Joga Bonito? - in cui compaiono i più grandi tra calciatori, attori e cantanti.

Leo Messi parla con Bad Bunny nello spot Adidas - ph tchalamet/Instagram

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Lo spot di Adidas per il Mondiale

La pubblicità pensata da Adidas per il Mondiale è una di quelle pubblicità generazionali.si veste da coach, e decide di creare il suo dream team per sfidare i 3 ragazzi più forti del pianeta nel calcio di strada. E decide di farlo con un trio da paura:, stella della nazionale statunitense, Jude Bellingham . I due sono costretti a sedersi a fianco in macchina, ma si tengono bene a distanza, vista la rivalità in terra spagnola. Solo che questa volta dovranno stare dalla stessa parte.

Mister Chalamet parte a raccontare chi sono i loro avversari: un trio di ragazzini che fin da piccoli si sono fatti strada sul loro campetto, battendo tutti gli avversari possibili. Tra le squadra battute dai tre fenomeni, ci sono anche 3 conoscenze del calcio mondiale. Un trio formato da Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, e David Beckham. Corre il 2002 - o almeno secondo una non perfetta AI - e i 3 decidono di sfidare queste leggende della strada. Niente da fare, i ragazzini sono troppo forti.

Caricamento post Instagram...

Tutti parlano di loro, stelle del calcio attuale qualidiscutono sul fatto che questa sia solo una leggenda di strada. Ma non è così. Coach Timotee e le tre stelle arrivano finalmente al campetto, dove ad aspettarli ci sono due ospiti d'eccezione. Ad assistere alla gara infatti, c'è una strana coppia, formata da. Il calciatore più forte al mondo e l'artista più influente al mondo, insieme. Riusciranno Yamal, Bellingham e Rodman a battere il trio più forte del pianeta?

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Live Streaming

"Backyard Legends"

. La creatività dei brand sportivi in vista di competizioni quali il mondiale tocca sempre livelli altissimi, ma questa volta Adidas si è superata. Il richiamo al calcio di una volta è chiarissimo, ed è una promessa circa lo spettacolo a cui assisteremo questa estate durante il torneo. Per i nostalgici degli anni 2000 questo spot ricorda le parate di calciatori che si affrontavano nei campetti, ma firmati Nike.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui