Un infortunio importante che mette a serio rischio la convocazione al Mondiale. Dopo le ultime notizie riguardanti Yamal, la rassegna intercontinentale potrebbe fare a meno di un altro giovane talento in rampa di lancio: Estevao del Chelsea.

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LONDRA, INGHILTERRA - 18 APRILE: Estevao del Chelsea reagisce a un infortunio durante la partita di Premier League tra Chelsea e Manchester United a Stamford Bridge il 18 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Estevao, Mondiale a rischio?

Gli esami medici a cui si è sottoposto non lasciano trasparire tanta fiducia circa un recupero immediato. Nonostante ciò, l'intenzione di Estevao rimane quella di provarci, fino all'ultimo istante. Ilestivo che si terrà in America, Canada e Messico è un'occasione troppo importante per far risuonare il suo nome tra tutti i talenti del globo. Per questa ragione, il brasiliano è pronto a tutto, assumendosi anche un grosso rischio.

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Al classe 2007 è stata diagnosticata una lesione del bicipite femorale, dopo il dolore accusato nella parte posteriore della coscia destra. È stato lo Stamford Bridge di Londra, al minuto numero 16 della gara tra Chelsea e Manchester United, ad assistere allo stop del talentino dovendo tenere il fiato sospeso. Estevao ha lasciato il campo in favore di Garnacho.

Sospeso tra operazione e terapia conservativa

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Il grosso rischio di cui sopra è quello della. In questi casi, davanti a lesioni muscolari importanti, la prudenza non è mai troppa e spesso si tende a procedere con operazioni chirurgiche in modo da prevenire possibili ricadute, garantendo una ricostituzione ottimale della parte lesa. La scelta della terapia conservativa serve a ridurre i tempi di recupero e a non forzare dunque il muscolo coinvolto.È la stampa brasiliana ad allertare su questa scelta di Estevao, necessaria per non compromettere il primo Mondiale della carriera., coordinatore giovanile del Palmeiras, lo conosce da quando era un bambino e si è espresso così sull'argomento: "Se i medici gli daranno speranza (di giocare ai Mondiali), farà di tutto per farlo accadere". Insomma, la forza di volontà non manca di certo al diciannovenne.

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