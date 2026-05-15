Il tormentone di calciomercato legato al futuro di Bernardo Silva si arricchisce di un capitolo definitivo. Tramite A Bola, il fuoriclasse lusitano ha deciso di prendere posizione in prima persona per spazzare via mesi di speculazioni. Con una dichiarazione netta e lapidaria, il trequartista ha infatti infranto il sogno di migliaia di tifosi che speravano in un suo imminente ritorno a casa: "Não vou para o Benfica" ("Non andrò al Benfica").

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

Caricamento post Instagram...

Il futuro di Bernardo Silva

Dopo ben nove stagioni consecutive ricche di trofei, assist e successi incon la maglia del Manchester City , l'addio a fine anno di Bernardo Silva è ormai diventato ufficiale, confermato recentemente anche dal club inglese. Con il contratto in scadenza, moltissimi addetti ai lavori avevano ipotizzato un romantico ritorno alle origini, all'per vestire la divisa delle Aquile.

Partite in streaming live

Nonostante l'esclusione categorica di un ritorno al Benfica per l'estate, Bernardo Silva ha le idee molto chiare sulle tempistiche della sua prossima avventura. Come riporta A Bola, il centrocampista della nazionale portoghese ha infatti ribadito con forza la volontà di voler risolvere in modo definitivo la questione legata alla sua prossima destinazione prima dell'inizio del Mondiale 2026: "Voglio risolvere la questione tra la fine della stagione e l'inizio degli allenamenti con la Nazionale, così da poter avere la mente lucida, perché i Mondiali sono una competizione troppo importante per permettermi di pensare ad altro".

Barcellona, Atletico Madrid e Juventus alla finestra

Le squadre pronte ad assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse lusitano non mancano di certo. Sfumata l'opzione portoghese, i riflettori si spostano inesorabilmente sui massimi top club europei. Il Barcellona continua a essere una destinazione molto gradita, rappresentando un vecchio desiderio del giocatore.

Caricamento post Instagram...

Parallelamente, anche l'Atlético Madrid sta monitorando la situazione con estrema attenzione, intravedendo l'occasione d'oro per regalare a Diego Simeone un rinforzo di assoluto spessore per la Liga. Restano alla finestra anche club di immenso prestigio come la Juventus, pronti ad approfittare della situazione per arricchire il proprio tasso tecnico.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365