L’Aston Villa ha scelto di non correre rischi in vista della finale di Europa League contro il Friburgo e di lasciare da parte la maglia nera da trasferta, considerata da alcuni tifosi “maledetta”. Il club inglese ha infatti comunicato ufficialmente che a Istanbul verrà utilizzata la terza maglia della stagione 2025/26, una scelta dettata anche da esigenze di compatibilità cromatica con gli avversari tedeschi. La decisione arriva dopo settimane di discussioni tra i tifosi, alimentate da statistiche casalinghe e da rendimento negativo con la divisa nera. La finale rappresenta un appuntamento storico per la squadra di Unai Emery, che sogna il primo trofeo europeo dal 1982 e una qualificazione sempre più vicina alla prossima Champions.

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Triple white in Istanbul 🤍



Aston Villa can confirm our 2025/26 adidas third kit will be worn in the UEFA Europa League final. — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 14, 2026

Aston Villa, i motivi della scelta

Ilha confermato attraverso una nota ufficiale sul proprio sito che la terza maglia adidas per la stagione 2025/26 sarà quella utilizzata nellaa Istanbul contro il. Una decisione che nasce principalmente da motivazioni tecniche, legate alla compatibilità cromatica con le divise della squadra tedesca, ma che inevitabilmente ha acceso anche la fantasia dei tifosi. Il Friburgo è stato infatti designato come squadra di casa per la finale, motivo per cui potrà scendere in campo con la tradizionale prima maglia rossa, costringendo l’Aston Villa asia allae blu sia alla seconda maglia nera da trasferta. Proprio quest’ultima è finita al centro delle discussioni negli ultimi mesi, dopo una serie di risultati negativi che hanno alimentato sui social la convinzione di una sorta di “maledizione” legata al suo utilizzo.

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I dati raccolti dai tifosi su X evidenziano infatti un rendimento altalenante con la maglia nera, mentre le statistiche con la terza divisa risultano più equilibrate e rassicuranti. In questo contesto, la scelta del club appare come una combinazione tra pragmatismo e attenzione alla percezione dell’ambiente. La maglia bianca sarà inoltre arricchita da dettagli commemorativi dedicati alla finale e da un codice identificativo speciale per l’occasione, oltre al logo della Aston Villa Foundation sulla parte frontale. Sullo sfondo resta un appuntamento storico per la squadra di Unai Emery, che a Istanbul si giocherà non solo la possibilità di tornare a vincere un trofeo europeo dopo il 1982, ma anche una fetta importante della qualificazione alla prossima Champions.

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