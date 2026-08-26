Tra le sfide in programma in questo inizio di stagione in Inghilterra, una delle più curiose è senza dubbio quella tra Charlton e Tottenham in EFL Cup. Gli Spurs partono con tutti i favori del pronostico nel derby di Londra contro il Charlton, in programma mercoledì 26 agosto alle 20:45 italiane. La sfida, valida per il secondo turno di EFL Cup, mette di fronte una delle big della Premier League e una squadra reduce dalla promozione in Championship, con gli Spurs inevitabilmente indicati come strafavoriti.

La League Cup, però, ha spesso regalato serate capaci di sovvertire ogni pronostico. E il Charlton sa bene cosa significa presentarsi davanti a una grande di Londra con poche possibilità sulla carta e tornare a casa con una vittoria storica.

Per ritrovare il precedente bisogna tornare indietro al 26 ottobre 2005, quando gli Addicks riuscirono a eliminare il Chelsea di José Mourinho, campione d'Inghilterra e detentore del trofeo.

Chelsea-Charlton 2005, la notte in cui Stamford Bridge cadde

Il

arrivava alla sfida da autentica corazzata. Era il campione in carica della Premier League, aveva appena iniziato una stagione con grandi ambizioni ed era anche il detentore della League Cup. Di fronte c'era un Charlton solido, ma destinato sulla carta a fare da vittima sacrificale a Stamford Bridge.

La partita raccontò però una storia completamente diversa. I Blues passarono in vantaggio al 41' con John Terry, ma il Charlton non si disunì e trovò il pareggio praticamente allo scadere del primo tempo. A segnare fu Darren Bent, che riportò immediatamente gli Addicks in partita. L'1-1 resistette fino al termine dei 90 minuti e anche durante i tempi supplementari, nonostante il Chelsea provasse a sfruttare la maggiore qualità della propria rosa.

Una panoramica dello Stadio del Charlton (Photo by Pete Norton/Getty Images)

Huth sbaglia, Charlton fa la storia ai rigori

La sfida arrivò così ai

, dove il Charlton dimostrò una freddezza assoluta. Dopo una sequenza quasi perfetta da entrambe le parti, l'errore decisivo fu quello di

, che si fece respingere il proprio tentativo.

Il Charlton non tremò. Bryan Hughes si presentò sul dischetto per l'ultimo rigore e trasformò il tiro che consegnò agli Addicks una vittoria per 5-4, completando una delle più grandi sorprese di quella edizione della League Cup. Per il Chelsea fu un'eliminazione clamorosa, arrivata davanti ai propri tifosi. Per il Charlton fu invece una notte indimenticabile e la dimostrazione che, nelle coppe inglesi, anche una big apparentemente imbattibile può cadere.

Lo stadio del Charlton (Photo by Leila Coker/Getty Images)

Il precedente che può ispirare il Charlton contro il Tottenham

A distanza di oltre vent'anni, il contesto è naturalmente diverso. Il

non è quel Chelsea del 2005, ma il pronostico della prossima sfida segue una logica simile: gli Spurs sono nettamente favoriti e il Charlton parte con l'obiettivo di provare a rendere la partita complicata fin dai primi minuti. Anche perché, in una Premier League padrona del calciomercato europeo , a fare la differenza sono comunque gli uomini che scendono in campo e gli episodi nelle singole gare.

Proprio per questo il ricordo della notte di Stamford Bridge può avere un significato particolare. Nel 2005 il Charlton non vinse grazie a un dominio tecnico, ma restando dentro la partita, resistendo alla pressione e sfruttando il momento decisivo quando il Chelsea si trovò per la prima volta in difficoltà. In una gara secca, soprattutto in EFL Cup, il margine tra una grande vittoria e una clamorosa eliminazione può essere molto più sottile di quanto dica il pronostico.

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Tottenham-Charlton, il derby che può nascondere una sorpresa

Il derby londinese del

sarà dunque una sfida da non sottovalutare per il Tottenham. Gli Spurs avranno il vantaggio del campo e una rosa qualitativamente superiore, ma il Charlton può presentarsi senza nulla da perdere.

Il precedente del 2005 insegna proprio questo: quando si affronta una big in League Cup, non serve necessariamente dominare. Bisogna restare aggrappati alla partita, sfruttare ogni episodio e resistere abbastanza a lungo da far nascere qualche dubbio nell'avversario.

Ventuno anni dopo Chelsea-Charlton, gli Addicks tornano a disputare una sfida di coppa contro una delle grandi di Londra. Il Tottenham parte strafavorito, ma il ricordo di quella notte a Stamford Bridge resta lì, pronto a ricordare che anche le sorprese più grandi, in League Cup, possono diventare realtà.