Il numero 10 dell'Udinese si è fermato nel finale della partita contro il Como: ecco i dettagli sullo stop e gli accertamenti medici
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Sembrava poter essere una serata positiva per Nicolò Zaniolo e per il suo Udinese, ma il finale di gara contro il Como ha lasciato in eredità una pesante tegola: il numero 10 friulano sarà costretto a fermarsi per infortunio.
Zaniolo, il problema muscolare contro il ComoL'infortunio di Zaniolo si sarebbe verificato nei minuti finali di Udinese-Como, gara d'esordio nella Serie A 2026/27 per entrambe le squadre, terminata per 1-1. Il 10 friulano, tra i protagonisti della prestazione dei bianconeri, avrebbe accusato un dolore muscolare e al 90', chiedendo successivamente la sostituzione e lasciando spazio al compagno Oier Zarraga. A preoccupare immediatamente la panchina dell'Udinese, sarebbe stata sopratutto una frase pronunciata direttamente dal giocatore mentre si avvicinava alla panchina: "Credo di essermi stirato", il labiale riportato dal 'Messaggero Veneto' che ha fatto scattare l'allarme in casa friulana.
Nelle ore successive, Zaniolo è stato sottoposto agli accertamenti strumentali necessari per stabilire l'entità del problema muscolare e le verifiche, in attesa del comunicato ufficiale del club, avrebbero confermato timori iniziali: sempre secondo il quotidiano, si tratterebbe perciò di uno stiramento muscolare alla coscia destra, un infortunio che richiederà un periodo di recupero piuttosto significativo. Secondo quanto riportato, il numero 10' dell'Udinese potrebbe essere costretto a rimanere ai box fino ad ottobre, saltando complessivamente cinque impegni tra campionato e Coppa Italia: non partite numerosissime, in seguito alla lunga sosta per le Nazionali che è stata ufficializzata dal 21 settembre al 10 ottobre, ma ugualmente un'assenza significativa per i compagni.
Un'assenza pesante per RunjaicLa perdita di Zaniolo rappresenterebbe eventualmente un problema tutt'altro che secondario per l'allenatore Kosta Runjaic, rivelatosi fondamentale nel finale della scorsa stagione dell'Udinese con buone prestazioni e diversi assist. Ora i friulani potrebbero fare a meno del proprio 10 per diverse settimane, con il suo rientro che sarà valutato progressivamente senza forzare i tempi: l'obiettivo sarà inevitabilmente quello di evitare ricadute e permettergli di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili, per dare una mano ai compagni in una stagione che, per l'Udinese dovrà continuare sulla riga di come è stata conclusa quella passata, ossia in salita.
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