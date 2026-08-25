Sembrava poter essere una serata positiva per Nicolò Zaniolo e per il suo Udinese, ma il finale di gara contro il Como ha lasciato in eredità una pesante tegola: il numero 10 friulano sarà costretto a fermarsi per infortunio.

Zaniolo, il problema muscolare contro il Como

L'infortunio disi sarebbe verificato nei minuti finali di, gara d'esordio nella Serie A 2026/27 per entrambe le squadre, terminata per 1-1. Il 10 friulano, tra idella prestazione dei bianconeri, avrebbe accusato une al 90', chiedendo successivamente lae lasciando spazio al compagno. A preoccupare immediatamente la panchina dell'Udinese, sarebbe stata sopratutto unadirettamente dal giocatore mentre si avvicinava alla panchina: "Credo di essermi stirato", il labiale riportato dal 'Messaggero Veneto' che ha fatto scattarein casa friulana.

Nelle ore successive, Zaniolo è stato sottoposto agli accertamenti strumentali necessari per stabilire l'entità del problema muscolare e le verifiche, in attesa del comunicato ufficiale del club, avrebbero confermato timori iniziali: sempre secondo il quotidiano, si tratterebbe perciò di uno stiramento muscolare alla coscia destra, un infortunio che richiederà un periodo di recupero piuttosto significativo. Secondo quanto riportato, il numero 10' dell'Udinese potrebbe essere costretto a rimanere ai box fino ad ottobre, saltando complessivamente cinque impegni tra campionato e Coppa Italia: non partite numerosissime, in seguito alla lunga sosta per le Nazionali che è stata ufficializzata dal 21 settembre al 10 ottobre, ma ugualmente un'assenza significativa per i compagni.

UDINE, ITALIA - 22 AGOSTO: Nicolò Zaniolo dell'Udinese in azione durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Como 1907 allo Stadio Friuli il 22 agosto 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Un'assenza pesante per Runjaic

La perdita dirappresenterebbe eventualmente un problema tutt'altro che secondario per l'allenatore, rivelatosinel finale della scorsa stagione dell'con buone prestazioni e diversi assist. Ora i friulani potrebbero fare a meno del proprio 10 per diverse settimane, con il suo rientro che sarà valutatosenza forzare i tempi: l'obiettivo sarà inevitabilmente quello di evitare ricadute e permettergli di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili, per dare una mano ai compagni in una stagione che, per l'Udinese dovrà continuare sulla riga di come è stata conclusa quella passata, ossia in