Ancora una volta, il Chelsea acquista un giocatore dall'Atalanta e si tratta di Honest Ahanor. Dopo aver preso Marco Palestra, infatti, il club che milita in Premier League ha messo nel mirino anche un altro nerazzurro e negli ultimi minuti la trattativa è stata portata a termine. Dopo il classe 2005 che la scors stagione ha giocato per il Cagliari, un altro giovane italiano nonché dell'Atalanta sceglie di lasciare la Serie A.

Un nuovo italiano al Chelsea: in arrivo Ahanor dall'Atalanta

🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea reach verbal agreement with Atalanta to sign 18 year old defender Honest Ahanor, here we go!



Deal in the region of £40m package with details to be sorted, paperwork being prepared and authorization to travel.#CFC to decide best pathway for Honest soon. pic.twitter.com/LKB6jJCTD0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

In questi minuti, il noto esperto di calciomercatoha riportato sui propri canali social la notizia riguardante la chiusura della trattativa. Per portare il classe 2008 a Londra, il Chelsea verserà nelle casse dell'Atalantache comprendono anche i. La cifra, in euro, equivarrebbe a circa. Dato che tutte le parti hanno trovato l'accordo, il giovane difensore italiano avrà la possibilità di poter sostenere lecol suo nuovo club.

Inoltre, per la stagione cominciata da poche settimane, Ahanor potrà essere ceduto a titolo temporaneo ad un'altra squadra che, almeno per il momento, non dovrebbe essere l'Atalanta allenata da Maurizio Sarri. In questo modo, il 18enne andrebbe a Londra nel mese di giugno del prossimo anno. Dopo aver venduto Palestra, quindi, gli Orobici hanno deciso di cedere alla squadra della capitale inglese un altro giovane calciatore italiano.

Napoli, Italia - 22 novembre 2025: Honest Ahanor dell'Atalanta durante la partita di Serie A tra Napoli ed Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nel corso della scorsa annata, Ahanor aveva fatto il suo esordio con la maglia nerazzurra essendo stato acquistato dal Genoa per circa 16 milioni di euro. Il classe 2008, che nei prossimi giorni diverrà un nuovo calciatore del Chelsea, ha dimostrato di poter giocare sia da braccetto a sinistra della difesa a tre ma anche come terzino sulla stessa fascia. Grazie a questa cessione, nelle casse degli Orobici entreranno soldi che potrebbero essere investiti sul mercato in entrata.