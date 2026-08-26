L’Atalanta si gioca l’intera qualificazione alla fase principale della Conference League 2026/27 in una trasferta decisiva contro l’Hapoel Tel Aviv. Dopo lo 0-0 dell’andata a Bergamo, tutto è ancora in equilibrio: il ritorno è in programma giovedì 27 agosto alle ore 20:00 italiane al DVTK Stadion di Miskolc, in Ungheria, sede scelta per disputare l’incontro in campo neutro. La squadra di Maurizio Sarri parte con una superiorità tecnica evidente, ma non potrà permettersi un'altra prestazione poco incisiva. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

L'Atalanta rimane favorita nonostante lo 0-0 dell'andata. La squadra di Sarri possiede maggiore qualità individuale e il successo ottenuto contro il Sassuolo può aver restituito fiducia al reparto offensivo. Il campo neutro riduce inoltre ulteriormente l'eventuale vantaggio ambientale dell'Hapoel. SCOPRI GLI EVENTI IN DIRETTA SU GOLDBET, SCEGLI COSA SEGUIRE DAL PALINSESTO LIVE DI LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA LE DIRETTE DISPONIBILI.

Dove vedere Hapoel Tel Aviv-Atalanta in TV e streaming

Il ritorno tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta è in programma giovedì 27 agosto 2026 alle 20:00, sul campo neutro del DVTK Stadion di Miskolc. Il match sarà disponibile in Italia su Sky e potrà essere seguito gratuitamente in chiaro su TV8. Per la visione online, invece, sarà possibile utilizzare NOW.

Hapoel Tel Aviv, energie concentrate sull'Atalanta

L’Hapoel arriva all’appuntamento nelle condizioni ideali dal punto di vista fisico. Il rinvio dell’impegno di campionato ha infatti permesso alla formazione israeliana di concentrare completamente la preparazione sul ritorno europeo. Lo 0-0 ottenuto a Bergamo ha inoltre aumentato la fiducia della squadra. L’Hapoel è riuscito a limitare una formazione qualitativamente superiore, mantenendo compatte le linee e concedendo poco spazio negli ultimi metri.

A Miskolc potrebbe essere riproposto un atteggiamento simile, almeno nella prima parte della gara. La formazione israeliana non avrà neppure un vero vantaggio ambientale, considerando che l'incontro si disputerà in Ungheria. L'obiettivo sarà quindi trascinare la partita il più possibile sul piano dell'equilibrio, cercando poi di sfruttare eventuali errori dell'Atalanta.

BERGAMO, ITALIA - 23 AGOSTO: Nikola Krstovic dell’Atalanta festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e US Sassuolo, disputata allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia il 23 agosto 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Atalanta, Sarri cerca un'altra risposta dopo il Sassuolo

L’andata ha lasciato qualche dubbio soprattutto sulla capacità della nuova Atalanta di trasformare il possesso in occasioni realmente pericolose. Lo 0-0 di Bergamo ha complicato un confronto che sulla carta sembrava decisamente favorevole ai nerazzurri. La risposta è però arrivata immediatamente in campionato. Il 2-1 contro il Sassuolo, firmato dalle reti di Raspadori e Krstović, ha mostrato una squadra più dinamica e incisiva negli ultimi metri. Sarri cercherà ora di trasferire gli stessi progressi sul palcoscenico europeo.

Qualche problema rimane soprattutto in difesa. Hien, Ahanor e Kristensen sono indisponibili, mentre Scalvini rappresenta uno dei riferimenti principali del reparto insieme a Kossounou. Davanti, invece, le alternative non mancano: Krstović e Scamacca si contendono il ruolo di centravanti, con De Ketelaere e Raspadori pronti ad agire ai lati.

Le chiavi della partita

La prima riguarda la velocità della circolazione dell'Atalanta. All'andata l'Hapoel è riuscito a difendersi mantenendo le linee strette: muovere rapidamente il pallone e cambiare frequentemente lato potrebbe essere fondamentale per aprire varchi nella struttura israeliana. Attenzione poi al primo gol, particolarmente pesante in una sfida che riparte dallo 0-0.

Un vantaggio atalantino costringerebbe l'Hapoel ad abbandonare progressivamente il proprio atteggiamento prudente, creando spazi favorevoli agli attaccanti nerazzurri. Ultimo fattore sarà la pazienza. L’Atalanta non dovrà trasformare l'obbligo di qualificarsi in frenesia. Evitare palle perse pericolose e mantenere equilibrio durante la pressione offensiva sarà essenziale per non offrire agli israeliani quelle ripartenze sulle quali potrebbero costruire le occasioni migliori.

Hapoel Tel Aviv-Atalanta: data, orario e canali