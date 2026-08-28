Ormai separato in casa e rapporto con i tifosi ai ferri corti (fischiato durante la sfida con il Villarreal), il futuro di Julian Alvarez sembra scritto dato che alla fine del mercato mancano solo quattro giorni. L'argentino aveva dichiarato fin dall'inizio la sua intenzione di vestire la maglia del Barcellona ma l'Atletico Madrid non ha mai dato il suo assenso ad aprire trattative con "un club rivale". Ma nonostante tutto, come riporta Mundo Deportivo, sembra che per il classe 2000 ci sia ancora una possibilità.

Julian Alvarez, l'ultima strada per andare al Barcellona

Vista la situazione attuale che vede

e il conflitto tra

Atletico Madrid

e

Barcellona

, ​​sembra che al calciatore argentino rimanga una sola opzione. I Colchoneros, come accennato, non si sono mai detti disponibili a trattare con i blaugrana e questa estate avevano persino trovato un accordo con il PSG per la cessione del classe 2000 che, a sua volta, ha rifiutato la destinazione: vuole solo il club catalano.

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Come riportato da Mundo Deportivo, l'unica possibilità rimasta

a Julian

è quella di rescindere unilateralmente il contratto. Può farlo in base al Regio Decreto 1006, che disciplina i rapporti di lavoro degli atleti professionisti in Spagna. La FIFA, inoltre,

non può

intervenire per mancanza di giurisdizione, poiché entrambi i club hanno sede nello stesso paese. Qualora ciò accadesse, saranno i tribunali a stabilire la somma che l'argentino dovrebbe versare al club biancorosso a titolo di risarcimento per la rescissione del suo attuale contratto. Tale somma, tuttavia, dovrebbe essere pagata dal Barcellona in qualità di parte sussidiaria responsabile, sulla base degli anni rimanenti del contratto e della clausola rescissoria del giocatore pari a 490 milioni di euro.

MADRID, SPAGNA - 23 AGOSTO: Julián Alvarez dell'Atletico de Madrid osserva il gioco durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico de Madrid e Villarreal CF al Riyadh Air Metropolitano, il 23 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Al momento sembra, però, che l'attaccante non abbia ancora deciso di passare per le vie legali pur di soddisfare il suo desiderio di indossare la maglia blaugrana e inoltre le grandi somme da versare, tra giocatore e club, rendono la via molto difficile da percorrere. Come ricordiamo, il contratto di Julian Alvarez scade nel 2030 e l'argentino prende 12 milioni all'anno. Numeri che spaventano e non poco il Barcellona, dati i precedenti problemi finanziari. A 4 giorni dalla fine del mercato può però succedere di tutto.