Nonostante l'Atletico Madrid abbia chiuso ogni porta per una trattativa con i blaugrana, il Ragno può tentare la mossa a sorpresa
Atletico Madrid, una rosa a centrocampo per una tifosa scomparsa: il gesto di Julian Alvarez
Ormai separato in casa e rapporto con i tifosi ai ferri corti (fischiato durante la sfida con il Villarreal), il futuro di Julian Alvarez sembra scritto dato che alla fine del mercato mancano solo quattro giorni. L'argentino aveva dichiarato fin dall'inizio la sua intenzione di vestire la maglia del Barcellona ma l'Atletico Madrid non ha mai dato il suo assenso ad aprire trattative con "un club rivale". Ma nonostante tutto, come riporta Mundo Deportivo, sembra che per il classe 2000 ci sia ancora una possibilità.
Julian Alvarez, l'ultima strada per andare al BarcellonaVista la situazione attuale che vede Julián Álvarez e il conflitto tra Atletico Madrid e Barcellona, sembra che al calciatore argentino rimanga una sola opzione. I Colchoneros, come accennato, non si sono mai detti disponibili a trattare con i blaugrana e questa estate avevano persino trovato un accordo con il PSG per la cessione del classe 2000 che, a sua volta, ha rifiutato la destinazione: vuole solo il club catalano.
Caricamento post Instagram...
Al momento sembra, però, che l'attaccante non abbia ancora deciso di passare per le vie legali pur di soddisfare il suo desiderio di indossare la maglia blaugrana e inoltre le grandi somme da versare, tra giocatore e club, rendono la via molto difficile da percorrere. Come ricordiamo, il contratto di Julian Alvarez scade nel 2030 e l'argentino prende 12 milioni all'anno. Numeri che spaventano e non poco il Barcellona, dati i precedenti problemi finanziari. A 4 giorni dalla fine del mercato può però succedere di tutto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA