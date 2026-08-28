Il caso Julián Alvarez si arricchisce di un nuovo capitolo e, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, la situazione all'Atletico Madrid diventa sempre più delicata. Secondo quanto riportato da COPE, l'attaccante argentino avrebbe saltato anche il terzo allenamento consecutivo e avrebbe inviato al club un certificato medico che attesterebbe un problema di natura psicologica. La notizia arriva dopo giorni di tensione sul futuro del giocatore, al centro dell'interesse del Barcellona e dell'Arsenal.

Il certificato, secondo la ricostruzione dell'emittente spagnola, farebbe riferimento a una situazione di depressione. Si tratta però di un'informazione riportata dalla fonte e non di una diagnosi che possa essere presentata come accertata indipendentemente. Nel frattempo, l'Atletico continua a dover gestire una situazione particolarmente delicata, perché Álvarez rimane uno dei giocatori più importanti della rosa e la sua eventuale partenza avrebbe un peso enorme sul progetto tecnico.

Alvarez salta il terzo allenamento consecutivo

Il dato più concreto, al momento, riguarda proprio l'assenza del giocatore dal lavoro con la squadra., alimentando ulteriormente le speculazioni sul suo futuro. La situazione arriva dopo una serie di giorni nei quali il nome dell'argentino è stato accostato con grande insistenza al Barcellona, interessato a un attaccante capace di aumentare la qualità e la profondità della rosa. L'Atlético, dal canto suo, non sembra intenzionato a facilitare l'operazione e continua a considerare Álvarez una pedina centrale.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la finale di Copa del Rey tra Real Sociedad e Atletico Madrid allo stadio de La Cartuja, il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il giocatore si trova quindi al centro di una situazione nella quale si intrecciano questioni sportive e personali. Il certificato medico sarebbe stato inviato direttamente al club dopo le ultime assenze dagli allenamenti. La priorità, inevitabilmente, dovrà essere quella di gestire la situazione con la massima attenzione, senza trasformare un tema delicato in un semplice capitolo di mercato. L'aspetto sportivo resta importante, ma in questo momento viene necessariamente dopo la tutela della persona.

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Barcellona e Arsenal alla finestra: il futuro resta da decidere

Parallelamente, sul mercato continuano a muoversi le pretendenti. Il Barcellona ha seguito con grande attenzione la situazione e considera Alvarez unper il proprio attacco. L'argentino potrebbe rappresentare una soluzione importante per una squadra che sta valutando se investire su una punta, anche se l'operazione avrebbe costi molto elevati. Sullo sfondo c'è poi l'Arsenal, che secondo le informazioni riportatequalora il giocatore dovesse aprire concretamente alla possibilità di trasferirsi in Premier League

Per ora, però, non esiste una certezza sul prossimo passo. Le strade rimangono sostanzialmente due: una permanenza a Madrid oppure una cessione all'estero. Il problema è che il quadro è diventato molto più complesso rispetto a una normale trattativa di mercato. Il futuro di Alvarez dovrà essere affrontato tenendo conto prima di tutto della sua situazione personale, mentre Atletico e possibili acquirenti dovranno attendere ulteriori sviluppi. A pochi giorni dalla fine della sessione estiva, quello che sembrava soprattutto un grande caso di mercato si è trasformato in una vicenda molto più delicata, nella quale ogni decisione dovrà essere presa con particolare cautela.