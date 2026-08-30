L'Academy del Paris Saint-Germain non è soltanto scuola che forgia nuovi talenti internazionali, ma anche una palestra morale del futuro. Ai ragazzi delle nuove generazioni, infatti, è stato imposto un limite all'impiego degli smartphone. Soltanto in alcuni momenti e in alcune fasce orarie si potrà ricorrere al telefono, a meno di necessità ovviamente.

Academy PSG, dentro il "digital detox" dei ragazzi

Una novità che spezza le normali considerazioni sui "giovani che stanno sempre al telefono". Questa frase, detta e ridetta, sembra non valere dalle parti di Parigi laddove è in atto un vero e proprio processo dipiù utilizzati. Tutti i giovani del club, infatti, possono utilizzare lo smartphone soltanto un'ora al giorno, ma non si tratta solo di questo.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 24 NOVEMBRE: Edouard Michut del Paris Saint-Germain viene contrastato da Romeo Lavia del Manchester City durante la partita della UEFA Youth League tra Manchester City e Paris Saint-Germain alla Manchester City Football Academy il 24 novembre 2021 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Charlotte Tattersall/Getty Images)

Si parta dalle novità più caratteristiche: ogni calciatore nel centro sportivo affida la domenica il proprio device a un addetto del club che lo prenderà in custodia. In settimana, dal lunedì al giovedì, le priorità dei ragazzi riguardano il lasciare in ordine e pulire gli spazi utilizzati. Solo dopo fatto ciò, possono davvero meritare l'uso del telefono, tra le 19.30 e le 20.30.

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Il venerdì, poi, si procede con il "rompete le righe". I ragazzi dalle 14 sono liberi di riprendere il pieno controllo dei dispositivi elettronici. Chiaramente, nei casi in cui ci sia reale bisogno di mettersi in contatto con famiglie o parenti, i ragazzi possono rivolgersi allo staff tecnico così da garantire loro. L'importante ècompletamente i social network. L'obiettivo, neanche a dirlo, è quello di rimanere tutta la settimana in gruppo, creando una squadra che scenda in campo compatta, solida e concentrata. Proprio per i benefici mentali e relazionali che la quasi totale astensione dalla tecnologia comporta, l'Academy del PSG ha applicato al meglio il "".