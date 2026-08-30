I ragazzi dell'Academy del Paris Saint-Germain utilizzano sempre meno i loro smartphone, con la concentrazione posta solo sul campo di gioco.
La festa del Lens: battuto il PSG e conquista la sua prima Supercoppa francese
L'Academy del Paris Saint-Germain non è soltanto scuola che forgia nuovi talenti internazionali, ma anche una palestra morale del futuro. Ai ragazzi delle nuove generazioni, infatti, è stato imposto un limite all'impiego degli smartphone. Soltanto in alcuni momenti e in alcune fasce orarie si potrà ricorrere al telefono, a meno di necessità ovviamente.
Academy PSG, dentro il "digital detox" dei ragazziUna novità che spezza le normali considerazioni sui "giovani che stanno sempre al telefono". Questa frase, detta e ridetta, sembra non valere dalle parti di Parigi laddove è in atto un vero e proprio processo di disintossicazione dai dispositivi informatici più utilizzati. Tutti i giovani del club, infatti, possono utilizzare lo smartphone soltanto un'ora al giorno, ma non si tratta solo di questo.
Si parta dalle novità più caratteristiche: ogni calciatore nel centro sportivo affida la domenica il proprio device a un addetto del club che lo prenderà in custodia. In settimana, dal lunedì al giovedì, le priorità dei ragazzi riguardano il lasciare in ordine e pulire gli spazi utilizzati. Solo dopo fatto ciò, possono davvero meritare l'uso del telefono, tra le 19.30 e le 20.30.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA