Grande paura per Matvej Safonov poco prima del fischio di inizio della sfida tra il PSG e il Lilla. Durante la fase di riscaldamento il portiere russo, mentre tentava un'uscita alta, si è scontrato con Borja Alvarez, l'allenatore dei portieri dei campioni d'Europa. L'impatto è stato violento tanto che l'estremo difensore è rimasto a terra privo di sensi. La situazione ha destato subito grande preoccupazione sia per Luis Enrique che per i tifosi, ma alla fine poi tutto si è risolto per il meglio.

PSG, Safanov rimane a terra dopo scontro con il preparatore: dopo il paura il portiere è regolarmente sceso in campo

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Safonov 🇷🇺 reste au sol après avoir percuté un adjoint…



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Per qualche momento si è temuto il peggio ma alla fine tutto ha avuto il lieto fine. Quello che è successo ieri sera a Matvej Safonov ha avuto dell'incredibile ma, allo stesso tempo, ha destato grande paura tra squadra e tifosi. Come di norma, nella fase di riscaldamento prima di una partita, ad entrare per primi sono i portieri accompagnati dai loro preparatori, seguiti poi dal resto della squadra. Tra cross, tiri e uscite all'improvviso è successo quello che succede molto raramente in un pre-partita.

Safonov, mentre tentava un'uscita alta, si è scontrato con Borja Alvarez, l'allenatore dei portieri. L'impatto è stato piuttosto violento e ha causato al portiere traumi alla testa, al collo e alla schiena. Il russo è rimasto inizialmente a terra, prima di ricevere le cure e lasciare il campo. Nel frattempo, Lucas Chevalier e Alessandro Longoni hanno continuato il loro riscaldamento. Nonostante fosse stato annunciato come portiere titolare, la presenza del russo era ormai in forte dubbio a causa del pericoloso impatto.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Matvey Safonov del Paris Saint-Germain respinge il pallone di pugno anticipando William Saliba dell'Arsenal durante la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskás Aréna, il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Subito soccorso dallo staff medico, alla fine il classe '99 è sceso regolarmente in campo dopo un'accurata consultazione tra Luis Enrique e i medici della squadra. La partita, come ricordiamo, è terminata 2-2. Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Nel 2024 accadde la stessa cosa a Matevz Vidovsek, 25enne portiere dell'Olimpia, durante una partita di Conference League. Il portiere sloveno prese durante il riscaldamento una forte pallonata. Dopo qualche minuto per riprendersi, Vidovsek ha poi giocato la sfida contro il Brugge.