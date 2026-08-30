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In questi ultimi giorni di calciomercato, il Barcellona ha messo a segno il colpo per il reparto offensivo e risponde al nome di Gabriel Jesus. Dopo diverse settimane in cui ha seguito Julian Alvarez, infatti, la squadra della Liga Spagnola ha deciso di rinforzare l'attacco prendendo il brasiliano dall'Arsenal. Quest'ultimo, sicuramente, porterà una certa esperienza in un club giovane, ma si dovrà capire quale sarà il suo impatto nel mondo Blaugrana.

Barcellona, in arrivo Gabriel Jesus: i dettagli

🔵🔴🇧🇷 Gabriel Jesus will sign a two year contract at Barcelona. The agreement also includes an option to extend for extra year, until 2029.



Gabriel immediately said yes to Barcelona, seen by the Brazilian as a dream opportunity.



Arsenal authorized his travel on Monday. pic.twitter.com/7sq4RkDZN1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

In questi minuti, il noto esperto di calciomercatoha riportato sui propri canali social la notizia che riguarda l'attaccante brasiliano. Il club catalano, per acquistarlo, verserànelle casse dell'Arsenal. L'ex calciatore delfirmerà un contratto che lo legherà al Barcellona perstagioni ed è presente anche un'opzione per il rinnovarglielo per un'altra annata. Dopo nove stagioni e mezzo trascorse in Inghilterra, il brasiliano sta per andare in Spagna per giocare coi Blaugrana.

Durante questa sessione di calciomercato, il nome del classe 1997 era stato accostato al Milan. Tuttavia, i rossoneri hanno deciso di puntare su Gonçalo Ramos, che venerdì sera contro il Venezia ha segnato il primo gol della sua esperienza rossonera. In seguito, il brasiliano era finito nel mirino del Napoli, che ha avuto anche contatti con l'Arsenal e gli agenti del giocatore. Gabriel Jesus, però, non ha aperto al trasferimento nella squadra campana e di recente ha preso la decisione di accettare l'offerta del Barça.

Il brasiliano è l'attaccante giusto per Flick?

In attacco, il Barcellona avrebbe voluto prendere Julian Alvarez, giocatore seguito per diverso tempo. Alla fine, i Campioni di Spagna allenati dal tedescohanno deciso di abbandonare la pista che portava all'argentino. Un po' a sorpresa, i catalani hanno chiuso la trattativa per portare nella massima divisone spagnola Gabriel Jesus, un attaccante che sicuramente porterà tutta la sua esperienza in una squadra che si affida molto ai giovani. Inoltre, avrà la possibilità di giocare col connazionalee ritroverà, con cui ha giocato al City per tre stagioni.

Londra, Inghilterra - 12 agosto 2026: Gabriel Jesus dell'Arsenal reagisce durante l'amichevole tra Arsenal e Como all'Emirates Stadium. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

L'arrivo del brasiliano, però, porta con sé anche diversi dubbi. Il primo tra questi riguarda la sua condizione fisica. Negli ultimi anni, il classe 1997 ha riportato diverse volte infortuni al ginocchio e nel mese di gennaio dello scorso hanno si è rotto il legamento del crociato. Questo grave problema fisico l'ha tenuto fermo per la seconda parte della stagione 24/25 e quasi tutta la prima metà della scorsa annata. Infatti, Gabriel Jesus ha giocato 27 partite tra campionato e coppe segnando soltanto sei reti. In aggiunta, si dovrà capire se sarà titolare o diverrà il vice-Raphinha, che adesso sta giocando come prima punta.