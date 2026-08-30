Non sarà la Champions ma l'Europa League resta un obiettivo più che palpabile per il Milan, così come affrontare al meglio il campionato tornando tra le prime quattro. Amorim è a lavoro per un'annata importante e all'altezza delle aspettative, seppur i tifosi siano preoccupati per la gestione del doppio impegno: per quanto sia ugualmente stimolante, è comunque un cammino lungo e tortuoso, che potrebbe togliere energie fisiche e mentali alla serie A. Ma come si sono comportati i rossoneri nelle scorse stagioni quando hanno affrontato sia il campionato che l'Europa League? Scopriamolo insieme! << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

Caricamento post Instagram...