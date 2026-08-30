I precedenti tra Europa League e serie A per i rossoneri
Funerali Baresi, migliaia di tifosi del Milan accolgono l'arrivo del feretro
Non sarà la Champions ma l'Europa League resta un obiettivo più che palpabile per il Milan, così come affrontare al meglio il campionato tornando tra le prime quattro. Amorim è a lavoro per un'annata importante e all'altezza delle aspettative, seppur i tifosi siano preoccupati per la gestione del doppio impegno: per quanto sia ugualmente stimolante, è comunque un cammino lungo e tortuoso, che potrebbe togliere energie fisiche e mentali alla serie A. Ma come si sono comportati i rossoneri nelle scorse stagioni quando hanno affrontato sia il campionato che l'Europa League? Scopriamolo insieme! << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA