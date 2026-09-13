Il nuovo numero "9" dei blaugrana non ha intenzione di fermarsi e, dopo i 6 gol nelle prime 4 di Liga, vuole prendersi un altro primato
Barcellona, Raphinha e Rashford si sfidano sulle punizioni: duello spettacolare
Capitano, feroce pressatore, centometrista, assistman e leader: Raphinha non è solo questo. Il 29enne brasiliano ha iniziato la stagione come meglio non poteva, entrando nel tabellino di ogni gara tra Liga e Champions League. Sono 8 le reti fin qui realizzate in 5 partite, 6 delle quali nel massimo campionato spagnolo, al pari di Mbappé e Camello, ma con una partita in meno. Proprio questa partita, da giocare oggi pomeriggio contro il Levante, potrebbe fare entrare Raphinha nella storia del Barça.
Affamato come non maiCon il solo Gabriel Jesus come punta di ruolo, Flick ha deciso di assegnare la posizione rimasta vacante dagli addii di Lewandowski e Ferran Torres a Raphinha, insignendolo anche della fascia da capitano. L'ex Leeds, che nella scorsa stagione è mancato nel momento cruciale a causa di un infortunio al bicipite femorale accusato durante una partita con il Brasile, si sta prendendo tutto, come testimoniano i suoi occhi indemoniati prima di andare a pressare ogni portiere e difensore avversario.
Questo pomeriggio il Barcellona torna a Valencia, una settimana dopo la manita rifilata ai pipistrelli, per affrontare il Levante, a quota 5 punti in 4 giornate. I blaugrana scenderanno in campo per allungare sul Real Madrid, ieri vittorioso nel derby contro il Rayo Vallecano, ma anche per consegnare il loro giocatore più in forma alla storia. Infatti, se Raphinha dovesse andare in gol, raggiungerebbe Ibrahimovic e Cesar come uno dei tre giocatori della storia del Barça capace di segnare in tutte le prime cinque giornate di Liga.
Caricamento post Instagram...
E il rinnovo?Il classe 1996 è arrivato in Catalogna nel 2022, pagato 45 milioni di euro dal Leeds. Raphinha, al tempo, era un'ala grezza, che lasciava intravedere dei margini di miglioramento, ma nessuno, o quasi, si sarebbe aspettato un rendimento da capogiro da quando è sbarcato Hansi Flick. Il cambio di rotta avviene nella stagione 2024/25, la prima con il tedesco da allenatore, in cui Raphinha segna 34 gol in 57 partite, consacrandosi come uno dei migliori giocatori al mondo. Centrale nel progetto blaugrana, come testimoniano i numeri e la fascia da capitano passata nel suo braccio dopo l'addio di Araujo, adesso il rinnovo è una formalità. In settimana, Deco, direttore sportivo, ha annunciato a RAC 1 l'inizio delle trattative di prolungamento del contratto che scadrà nel 2028.
© RIPRODUZIONE RISERVATA