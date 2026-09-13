Capitano, feroce pressatore, centometrista, assistman e leader: Raphinha non è solo questo. Il 29enne brasiliano ha iniziato la stagione come meglio non poteva, entrando nel tabellino di ogni gara tra Liga e Champions League. Sono 8 le reti fin qui realizzate in 5 partite, 6 delle quali nel massimo campionato spagnolo, al pari di Mbappé e Camello, ma con una partita in meno. Proprio questa partita, da giocare oggi pomeriggio contro il Levante, potrebbe fare entrare Raphinha nella storia del Barça.

Affamato come non mai

Con il solocome punta di ruolo ha deciso di assegnare la posizione rimasta vacante dagli addii di, insignendolo anche della fascia da capitano. L'ex, che nella scorsa stagione è mancato nel momento cruciale a causa di un infortunio al bicipite femorale accusato durante una partita con il, si sta prendendo tutto, come testimoniano i suoi occhi indemoniati prima di andare a pressare ogni portiere e difensore avversario.

BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Raphinha del FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord al Camp Nou, il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Questo pomeriggio il Barcellona torna a Valencia, una settimana dopo la manita rifilata ai pipistrelli, per affrontare il Levante, a quota 5 punti in 4 giornate. I blaugrana scenderanno in campo per allungare sul Real Madrid, ieri vittorioso nel derby contro il Rayo Vallecano, ma anche per consegnare il loro giocatore più in forma alla storia. Infatti, se Raphinha dovesse andare in gol, raggiungerebbe Ibrahimovic e Cesar come uno dei tre giocatori della storia del Barça capace di segnare in tutte le prime cinque giornate di Liga.

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