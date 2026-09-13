Andy Carroll, ex attaccante del Newcastle, ha parlato apertamente di come si svolgevano i ritiri prepartita. L'internazionale inglese racconta che il compagno di squadra Wayne Rooney già il primo pomeriggio si abbandonasse ai suoi vizi.

Carroll su Rooney: "In ritiro con Capello lo trovavo sul letto tra sigarette e birre"

Un Rooney come raramente è stato visto. Lontano dal campo e dai riflettori, l'ex giocatore del Manchester United, stuzzicando ilarità e commenti dai suoi ex compagni di squadra. Nella sua autobiografia, Andy Carroll ha ricordato i trascorsi nel ritiro dell'Inghilterra con Fabio Capello CT. Nonostante la reputazione di allenatore severo e intransigente, Rooney sembrava conoscere perfettamente come eludere le sue regole.

LONDRA, INGHILTERRA - 31 MAGGIO: Wayne Rooney durante Soccer Aid 2026 al London Stadium il 31 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shane Anthony Sinclair/Getty Images)

Ecco alcuni estratti dal suo libro: "Mi chiamava alle due del pomeriggio e diceva: 'Andy, nella mia stanza, adesso'. no', direi, 'non ora Wazza, è troppo presto'. "Ma mi intimidiva sempre fino alla sottomissione. Lo trovavo sdraiato sul letto a guardare la TV, fumare (a volte le sue labbra erano gonfie di snus — tabacco senza fumo — anche) e a sorseggiare una bottiglia di birra. Era circondato da cartoni di sigarette, casse di birra e bottiglie di vino (che faceva consegnare al direttore dell'hotel nella sua stanza), e presto la sua stanza si sarebbe piena di giocatori. Nessuno si è fatto problemi, era solo il modo di Wazza di rompere la monotonia con un paio di drink, che era preferibile a stare sdraiati sui nostri letti a fissare i muri."

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Oggi quarantenne, Rooney era una "testa calda" e non mancava di tendere anche qualche scherzo. Accadde qualcosa di divertente al fisioterapista della nazionale inglese, con Carroll e Steven Gerrard spettatori. Arrivarono a piangere dal ridere, sentendo il fisioterapista gridare dopo chesul lettino di cure.