Il Real Madrid si è imposto per 4-1 al Bernabeu sul Rayo Vallecano. La classifica in campionato vede i Blancos a 12 punti e il momentaneo aggancio al Barcellona, in attesa che i blaugrana giochino con il Levante. Se il risultato è stato molto positivo, sulla prestazione dei suoi ragazzi Mourinho ha puntualizzato alcuni aspetti.

Real Madrid, Mourinho: "Bene solo per 45 minuti, ma..."

A un primo tempoe terminato 3-0 ha fatto seguito una ripresa più combattuta e meno fluida. Anche le statistiche del match inquadrano un evidente calo nella produzione offensiva del Real Madrid, confermando la crescita degli avversari. Mourinho, intervenuto in conferenza stampa nel post-partita, non ha voluto infierire sul calo di rendimento nel secondo tempo, sottolineando ladei suoi.

MADRID, SPAGNA - 12 SETTEMBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia aver segnato il primo gol della sua squadra su rigore durante la partita della LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Rayo Vallecano de Madrid allo Stadio Santiago Bernabeu il 12 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni: "Abbiamo giocato contro l'Inter in Champions League in settimana e i ragazzi erano affaticati. Non posso fare dieci sostituzioni, ma è evidente che alcuni abbiano bisogno di riposo". Sull'andamento della partita poi, la lettura è piuttosto lucida e non accampa alibi: "Si è giocata una gara da 45 minuti. Ero sicuro che non avessimo ulteriori energie psico-fisiche nel secondo tempo, dopo quanto fatto nel primo. Vedete come ha giocato Bellingham negli ultimi minuti, ne è una dimostrazione. Tutti abbiamo faticato e fatto errori in costruzione, ma avendo esperienza, sapevo sarebbe andata così".

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Interpellato a proposito della crescita della squadra da quando è tornato a Madrid, Mourinho ha spiegato di sentirsi tutto sommato. Sono trascorsi due mesi da quando ha riabbracciato tutti i nazionali reduci dal Mondiale ed era difficile incidere meglio di come abbia fatto. "Andiamo passo per passo".