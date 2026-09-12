Dopo settimane d'ansia e paura, arriva la notizia che il Cagliari attendeva con trepidazione: il peggio è ufficialmente passato per Yael Trepy. L'incidente avvenuto a metà agosto in una piscina a Baja Sardinia aveva fatto temere il peggio, costringendo il giovane attaccante a momenti drammatici tra la vita e la morte, passati attraverso la terapia intensiva e due giorni di coma farmacologico. L'ultim'ora restituisce invece il sorriso al mondo del calcio: gli esami hanno dato esito positivo e il ragazzo ha ottenuto il via libera per riprendere gradualmente l'attività agonistica e speriamo di rivederlo presto anche in Serie A.

Il ritorno di Trepy è un arma in più per Pisacane

Il rientro del classe 2006 francese rappresenta. Alto un metro e novanta, Trepy è un esterno offensivo moderno capace di disimpegnarsi con grande efficacia anche da seconda punta. Il suo profilo si inserisce perfettamente nel, club che negli ultimi anni sta portando avanti un lavoro di valorizzazione dei giovani e del prodotto calcistico tra i migliori in Italia.

L'attaccante d'Oltralpe non è l'unico talento di prospettiva lanciato dal settore giovanile rossoblù per la zona d'attacco: insieme a lui si stanno mettendo in mostra Mendy e Sugamele, autori di un ottimo inizio di campionato in attesa di siglare la prima marcatura in prima squadra. Per Trepy parlano chiaro i numeri dell'ultima stagione con la Primavera, chiusa con un bottino di 13 reti e 3 assist in 33 presenze totali: cifre di assoluto spessore per un giocatore all'alba della propria carriera.

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Il comunicato ufficiale del club sardo

Nelle ultime oreattraverso una nota medica ufficiale, confermando le novità positive sul recupero dell'atleta e la sua idoneità al ritorno in campo con il gruppo.

CAGLIARI, ITALIA - 21 FEBBRAIO: Yael Trepy del Cagliari e Danilo Cataldi della Lazio durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e SS Lazio allo Stadio Sant'Elia il 21 febbraio 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Di seguito la nota diffusa dalla società: "Report Medico Aggiornamento su Yael Trepy. Concluso il periodo di degenza presso l’Ospedale di Arco (Trento), Yael Trepy è stato sottoposto ad accertamenti ed esami strumentali presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano, che hanno dato esito positivo alla ripresa dell’attività agonistica. Nei prossimi giorni il calciatore potrà iniziare un graduale lavoro di riatletizzazione e proseguire il suo percorso di recupero".