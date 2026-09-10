Il terzino cita il mito Nakata, elogia la Serie A e si stupisce per la fama di Holly e Benji
Cagliari, la gioia di Borrelli dopo il gol del pari con l'abbraccio dei tifosi
Yukinari Sugawara accetta la proposta del Cagliari in pochissimi giorni e abbraccia con enorme entusiasmo la sua nuova avventura italiana. Il terzino destro ascolta i consigli dell'ex compagno Hatzidiakos e dichiara subito amore al progetto rossoblù ai canali ufficiali del club: "Ho dovuto prendere una decisione molto rapidamente, a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato, ma è stato molto facile. Quando il Cagliari mi ha cercato, ho detto subito di sì". L'esterno avverte subito il calore della gente e capisce perfettamente l'importanza vitale del club per tutto il territorio: "Il Cagliari è davvero un simbolo dell'Isola. La gente ama alla follia sostenerlo. È come la Nazionale della Sardegna, senza dubbio".
Cagliari, l'orgoglio nipponico di SugawaraIl classe 2000 corona il sogno di giocare nel campionato italiano e affronta la sfida con estrema umiltà, consapevole di dover migliorare parecchio: "In Serie A c'è molta più attenzione agli aspetti tattici che altrove, in primis in fase difensiva". Sugawara sente inoltre un peso importantissimo sulle spalle, poiché rappresenta l'unico giapponese dell'intero torneo. "Se giocherò male, magari penseranno che i giapponesi non siano abbastanza bravi. Ma se farò bene, al contrario, ancora più persone capiranno che noi giapponesi abbiamo qualità", afferma orgogliosamente l'esterno. Il suo grande modello sportivo resta Hidetoshi Nakata, un vero e proprio idolo in patria: "Quando si parla di Nakata e della Serie A, in Giappone tutti si illuminano".
L'arricchimento culturale e l'anime Captain TsubasaL'Italia rappresenta ufficialmente la quarta nazione calcistica per il brillante terzino ex AZ Alkmaar, un lungo percorso che gli permette costantemente di imparare nuove lingue e di scoprire nuove affascinanti culture europee. Sugawara chiude l'intervista svelando un aneddoto molto simpatico sulle sue primissime settimane in terra sarda.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA