Il terzino cita il mito Nakata, elogia la Serie A e si stupisce per la fama di Holly e Benji

Francesco Intorre
Cagliari Calcio v Genoa CFC - Serie A

Cagliari, la gioia di Borrelli dopo il gol del pari con l'abbraccio dei tifosi

Yukinari Sugawara accetta la proposta del Cagliari in pochissimi giorni e abbraccia con enorme entusiasmo la sua nuova avventura italiana. Il terzino destro ascolta i consigli dell'ex compagno Hatzidiakos e dichiara subito amore al progetto rossoblù ai canali ufficiali del club: "Ho dovuto prendere una decisione molto rapidamente, a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato, ma è stato molto facile. Quando il Cagliari mi ha cercato, ho detto subito di sì". L'esterno avverte subito il calore della gente e capisce perfettamente l'importanza vitale del club per tutto il territorio: "Il Cagliari è davvero un simbolo dell'Isola. La gente ama alla follia sostenerlo. È come la Nazionale della Sardegna, senza dubbio".

AZ Alkmaar v Legia Warszawa: Group E - UEFA Europa Conference League 2023/24

Cagliari, l'orgoglio nipponico di Sugawara

Il classe 2000 corona il sogno di giocare nel campionato italiano e affronta la sfida con estrema umiltà, consapevole di dover migliorare parecchio: "In Serie A c'è molta più attenzione agli aspetti tattici che altrove, in primis in fase difensiva". Sugawara sente inoltre un peso importantissimo sulle spalle, poiché rappresenta l'unico giapponese dell'intero torneo. "Se giocherò male, magari penseranno che i giapponesi non siano abbastanza bravi. Ma se farò bene, al contrario, ancora più persone capiranno che noi giapponesi abbiamo qualità", afferma orgogliosamente l'esterno. Il suo grande modello sportivo resta Hidetoshi Nakata, un vero e proprio idolo in patria: "Quando si parla di Nakata e della Serie A, in Giappone tutti si illuminano".

Sugawara Cagliari
ALKMAAR, PAESI BASSI - 05 OTTOBRE: Yukinari Sugawara dell'AZ in azione durante la partita della UEFA Europa Conference League tra AZ Alkmaar e Legia Warszawa il 05 ottobre 2023 ad Alkmaar, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

L'arricchimento culturale e l'anime Captain Tsubasa

L'Italia rappresenta ufficialmente la quarta nazione calcistica per il brillante terzino ex AZ Alkmaar, un lungo percorso che gli permette costantemente di imparare nuove lingue e di scoprire nuove affascinanti culture europee. Sugawara chiude l'intervista svelando un aneddoto molto simpatico sulle sue primissime settimane in terra sarda.
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Il giocatore confessa infatti il suo enorme e genuino stupore nello scoprire la popolarità dell'anime Captain Tsubasa (conosciuto in Italia come Holly e Benji). "Mi hanno chiesto subito di Captain Tsubasa, non mi aspettavo che lo conoscessero così bene", dichiara apertamente e piacevolmente sorpreso il giapponese. Il difensore apprezza tantissimo la curiosità dello staff per la propria cultura e si prepara a conquistare il cuore della Sardegna.

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