Yukinari Sugawara accetta la proposta del Cagliari in pochissimi giorni e abbraccia con enorme entusiasmo la sua nuova avventura italiana. Il terzino destro ascolta i consigli dell'ex compagno Hatzidiakos e dichiara subito amore al progetto rossoblù ai canali ufficiali del club: "Ho dovuto prendere una decisione molto rapidamente, a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato, ma è stato molto facile. Quando il Cagliari mi ha cercato, ho detto subito di sì". L'esterno avverte subito il calore della gente e capisce perfettamente l'importanza vitale del club per tutto il territorio: "Il Cagliari è davvero un simbolo dell'Isola. La gente ama alla follia sostenerlo. È come la Nazionale della Sardegna, senza dubbio".

Cagliari, l'orgoglio nipponico di Sugawara

Il classe 2000 corona il sogno di giocare nelitaliano e affronta la sfida con estrema, consapevole di dover migliorare parecchio: "In Serie A c'è molta più attenzione agli aspetti tattici che altrove, in primis in fase difensiva".sente inoltre un peso importantissimo sulle spalle, poiché rappresenta l'unicodell'intero torneo. "Se giocherò male, magari penseranno che i giapponesi non siano abbastanza bravi. Ma se farò bene, al contrario, ancora più persone capiranno che noi giapponesi abbiamo qualità", afferma orgogliosamente l'esterno. Il suo grande modello sportivo resta Hidetoshi, un vero e proprioin patria: "Quando si parla di Nakata e della Serie A, in Giappone tutti si illuminano".

ALKMAAR, PAESI BASSI - 05 OTTOBRE: Yukinari Sugawara dell'AZ in azione durante la partita della UEFA Europa Conference League tra AZ Alkmaar e Legia Warszawa il 05 ottobre 2023 ad Alkmaar, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

L'arricchimento culturale e l'anime Captain Tsubasa

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rappresenta ufficialmente la quarta nazione calcistica per il brillante terzino ex, un lungo percorso che gli permette costantemente di imparare nuovee di scoprire nuove affascinanti culture europee.chiude l'intervista svelando un aneddoto molto simpatico sulle sue primissime settimane in terra sarda.Il giocatore confessa infatti il suo enorme e genuinonello scoprire la popolarità dell'anime(conosciuto in Italia come Holly e Benji). "Mi hanno chiesto subito di Captain Tsubasa, non mi aspettavo che lo conoscessero così bene", dichiara apertamente e piacevolmente sorpreso il giapponese. Il difensore apprezza tantissimo ladello staff per la propria cultura e si prepara a conquistare il cuore della