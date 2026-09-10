Il futuro internazionale di Alessandro Romano è stato finalmente definito. La FIFA ha ufficializzato il passaggio del centrocampista del Cagliari alla nazionalità sportiva italiana, chiudendo così una vicenda che nelle ultime settimane aveva attirato l’attenzione sia in Italia che in Svizzera.

Romano sceglie l'Italia ma in Svizzera non la prendono bene

Nato e cresciuto a Winterthur, Romano ha costruito una parte significativa del proprio percorso calcistico proprio in Svizzera. Il classe 2006 ha infatti vestito la maglia delle selezioni giovanili rossocrociate praticamente senza interruzioni, arrivando anche a ricoprire il ruolo di capitano. Un legame importante, che però non è stato sufficiente a convincerlo a proseguire la propria esperienza con la nazionale elvetica.

🚨 OFFICIEL : Alessandro Romano a changé de nationalité sportive auprès de la FIFA



Il peut maintenant représenter l’Italie 🇮🇹 et devrait être appelé par Mancini 👀 pic.twitter.com/XeVJPLf8Mf — Joueurs IT 🇮🇹 (@JoueursItalia) September 10, 2026

A spingere forte per la sua permanenza c'era anche Murat Yakin. Il commissario tecnico della Svizzera, insieme ai vertici dell'ASF, aveva cercato di convincere il giocatore a non cambiare strada. Il tentativo era arrivato fino alla Sardegna, dove nei giorni scorsi era stata organizzata una visita proprio per parlare con il giovane centrocampista e provare a mantenere aperta la porta della nazionale svizzera.

Romano, tuttavia, aveva già maturato la propria decisione. La scelta è ricaduta sull'Italia, nazionale con la quale potrà ora proseguire il proprio percorso ai massimi livelli. La sua crescita calcistica ha avuto un'accelerazione importante dopo il trasferimento in Italia. Quattro anni fa era entrato nel settore giovanile della Roma, iniziando un percorso formativo che gli ha permesso di affinare le proprie caratteristiche e di avvicinarsi progressivamente al calcio dei grandi.

PARMA, ITALIA- AGOSTO 22: Alessandro Romano esulta col gruppo dopo il gol in Parma-Cagliari (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

Un anno di cambiamenti e forse quello della consacrazione definitiva

Il salto definitivo è arrivato quest'estate con l'approdo al Cagliari. E l'impatto con la Serie A non avrebbe potuto essere più convincente: alla prima giornata, contro il Parma, Romano ha subito lasciato il segno trovando la via del gol e attirando ulteriormente l'attenzione sul proprio talento.

Ora arriva anche la svolta sul piano internazionale. La Svizzera perde uno dei giocatori più interessanti della sua generazione, mentre l'Italia accoglie un centrocampista giovane, già abituato ai ritmi del calcio italiano e reduce da un avvio di stagione particolarmente promettente. Per Romano comincia così un nuovo capitolo: dopo anni con le selezioni rossocrociate, il prossimo obiettivo sarà conquistare definitivamente l'azzurro.