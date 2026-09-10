Il Basilea esonera Lichtsteiner dopo i pessimi risultati in campionato. Il club azzera lo staff e promuove ad interim l'italiano Luigi Nocentini
Lichtsteiner ci prova dal trampolino: ma Dibiasi e Cagnotto erano un'altra cosa...
La prima avventura da allenatore ad alti livelli di Stephan Lichtsteiner non va nella maniera sperata. L'ex giocatore della Juventus incassa l'esonero dal Basilea ad appena qualche mese dall'inizio della stagione sportiva. L'ex terzino dell'Arsenal paga un avvio pessimo di campionato, totalmente inadeguato per una squadra costruita per vincere il titolo. In sette partite di Super League svizzera, l'allenatore raccoglie solamente tre vittorie, un pareggio e ben tre cocenti sconfitte casalinghe. La dirigenza del Basilea valuta questo bottino troppo povero per le proprie grandi ambizioni e prende la drastica decisione di licenziare il giovane tecnico.
Le sconfitte fatali e le aspettative deluseL'ex giocatore di Lazio e Juventus firma il suo arrivo al Basilea nello scorso gennaio per prendere il posto di Ludovic Magnin, siglando un lunghissimo contratto valido fino al 2029. Nonostante un finale di stagione chiuso con molte difficoltà, il club decide inizialmente di confermare Lichtsteiner, sperando in un immediato cambio di marcia. Questa svolta, però, non arriva mai. Le recenti sconfitte interne contro il Lugano per 3-1 e contro il Sion per 2-1 rappresentano la classica goccia che fa traboccare il vaso rossoblù. La dirigenza rompe gli indugi e interrompe definitivamente il rapporto con la leggenda svizzera.
Il sostituto e l'azzeramento dello staffLa società corre subito ai ripari e stravolge interamente la gerarchia della panchina per scuotere lo spogliatoio. La dirigenza promuove a interim il vice Luigi Nocentini, affidando al tecnico italiano il difficile compito di raddrizzare la stagione. L'epurazione non colpisce solamente il primo allenatore, ma azzera totalmente la vecchia guida tecnica per tagliare i ponti col passato. Insieme a Lichtsteiner, infatti, anche il suo stretto collaboratore e viceallenatore Mario Cantaluppi saluta il club e lascia il Basilea con effetto immediato, chiudendo ufficialmente questo fallimentare capitolo sportivo. Ora spetta alla nuova gestione tecnica risollevare le sorti stagionali.
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