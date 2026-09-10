Lichtsteiner ci prova dal trampolino: ma Dibiasi e Cagnotto erano un'altra cosa...

La prima avventura da allenatore ad alti livelli di Stephan Lichtsteiner non va nella maniera sperata. L'ex giocatore della Juventus incassa l'esonero dal Basilea ad appena qualche mese dall'inizio della stagione sportiva. L'ex terzino dell'Arsenal paga un avvio pessimo di campionato, totalmente inadeguato per una squadra costruita per vincere il titolo. In sette partite di Super League svizzera, l'allenatore raccoglie solamente tre vittorie, un pareggio e ben tre cocenti sconfitte casalinghe. La dirigenza del Basilea valuta questo bottino troppo povero per le proprie grandi ambizioni e prende la drastica decisione di licenziare il giovane tecnico.

Le sconfitte fatali e le aspettative deluse

L'ex giocatore di Lazio e Juventus firma il suo arrivo alnello scorsoper prendere il posto di Ludovic, siglando un lunghissimo contratto valido fino al. Nonostante un finale di stagione chiuso con molte, il club decide inizialmente di confermare, sperando in un immediato cambio di marcia. Questa svolta, però, non arriva mai. Le recenti sconfitte interne contro ilper 3-1 e contro ilper 2-1 rappresentano la classica goccia che fa traboccare il vaso rossoblù. La dirigenza rompe gli indugi e interrompe definitivamente il rapporto con la leggenda svizzera.

BASILEA, SVIZZERA - 16 AGOSTO: Stephan Lichtsteiner, allenatore dell'FC Basilea, osserva la partita amichevole pre-campionato tra FC Basilea e FC Barcellona al St. Jakob-Park, il 16 agosto 2026 a Basilea, in Svizzera. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

Il sostituto e l'azzeramento dello staff

La società corre subito ai ripari e stravolge interamente ladellaper scuotere lo spogliatoio. La dirigenza promuove a interim il vice Luigi, affidando al tecnico italiano il difficile compito dila stagione.non colpisce solamente il primo, ma azzera totalmente la vecchia guida tecnica per tagliare i ponti col passato. Insieme a, infatti, anche il suo stretto collaboratore e viceallenatore Mariosaluta il club e lascia ilcon effetto immediato, chiudendo ufficialmente questo fallimentare capitolo sportivo. Ora spetta alla nuova gestione tecnica risollevare le sorti stagionali.