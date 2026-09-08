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Doppia tegola in casa Juventus: oltre a Locatelli, infatti, si ferma anche Boga. Lo riferisce lo stesso bollettino medico della società secondo il quale gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale. Un problema più importante di quanto dettato dalle prime sensazione, che dunque forzerà l'esterno a diverse settimane di stop.

Bollettino medico | Le condizioni di Boga e Locatelli



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Juventus: si ferma anche Boga

nella stessa giornata: non un buon momento in casa Juventus. Si è infortunatoche è anche stato operato nella giornata di oggi, a Lione. Il centrocampista italiano, ex di Milan , ha subito una operazione didel ginocchio destro. I tempi di recupero per Locatelli sono stimati in circa cinque o sei mesi.dovrà fare a meno di un fondamentale interprete del centrocampo bianconero fino al 2027 inoltrato.

HONG KONG, CINA - 5 AGOSTO: Jeremie Boga della Juventus FC (a sinistra) e Marco Palestra del Chelsea FC (a destra) si contendono il pallone durante l'amichevole pre-campionato Chelsea-Juventus allo stadio Kai Tak il 5 agosto 2026 a Hong Kong, Cina. (Foto di Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Appare meno grave, invece, ma più grave di quanto inizialmente previsto la situazione di Jérémie Boga. L'esterno, che nella partita contro il Milan, era entrato al posto di Alajbegovic, ha accusato un problema fisico. E tale problema, alla fine, non è risultato essere di lieve entità, come si legge nel bollettino medico. Stamattina, infatti, il calciatore si è sottoposto a degli esami medici. Il risultato? Una lesione di medio grado del bicipite femorale. Tra due settimane, inoltre, l'ivoriano dovrà fare ulteriori esami medici che serviranno a stabilire con maggior precisione i tempi di recupero.

Per l'ex esterno offensivo di Sassuolo, Atalanta e Chelsea, dunque, si prospetta uno stop ben più lungo di quanto previsto inizialmente. Potrebbe stare fuori anche per due mesi e saltare numerose partite di grande importanza nella stagione bianconera. Spalletti, infatti, dovrà fare a meno di lui domenica 13 settembre contro il Sassuolo, poi anche nella sfida di Europa League contro il NEC Nijmegen. In totale, includendo nel conteggio le partite di Serie A e della coppa europea, Boga potrebbe dover rimanere fuori dal campo per circa una decina di partite e questo potrebbe significare molto più spazio per il giovane Alajbegovic.