La riapertura della campagna tessere non inverte il trend negativo
Il Mantova fa l'impresa ed elimina la Lazio dalla Coppa Italia: l'esultanza dei tifosi al fischio finale
La dirigenza della Lazio ha riaperto ufficialmente la campagna abbonamenti lo scorso 31 agosto tramite una nuova finestra straordinaria, destinata a chiudere i battenti alle 23:59 di venerdì. La società spera di alzare i numeri bassissimi sfruttando l'entusiasmo derivante dalle prime due vittorie in campionato, ma questa mossa strategica non cambia minimamente le carte in tavola. I tifosi biancocelesti confermano la linea dura e sottoscrivono infatti poco più di 200 nuove tessere aggiuntive. Questo dato porta il totale complessivo ad appena 4.600 abbonati e segna inesorabilmente il minimo storico assoluto dell'intera era presidenziale di Claudio Lotito. La frattura tra la piazza e i vertici del club appare ormai totale e insanabile.
Il divario con il passato e la diserzione di massaAnalizzando attentamente i dati del recente passato, il crollo verticale degli abbonamenti assume proporzioni ancora più allarmanti e significative per l'ambiente capitolino. Durante le ultime tre stagioni, nonostante le costanti e aspre contestazioni nei confronti del presidente Claudio Lotito, i sostenitori biancocelesti superavano regolarmente l'importante quota delle 29.000 tessere stagionali. L'enorme divario numerico tra la stagione attuale e le annate precedenti fotografa in modo inequivocabile la reale e preoccupante portata della protesta in corso. Il tifo organizzato e i supporter tradizionali scelgono una strada estrema e decidono di disertare in massa le partite casalinghe per lanciare un segnale fortissimo alla proprietà.
L'allarme Olimpico e la marea rossoneraQuesta pesante contestazione ambientale rischia di riflettersi pesantemente anche sull'atmosfera della prossima grande sfida in programma allo stadio Olimpico contro il Milan. Secondo i dati riportati oggi dal Corriere dello Sport, la società biancoceleste vende complessivamente soltanto 7.500 tagliandi per l'attesissimo match di cartello. Una statistica allarma però in modo particolare la dirigenza capitolina. Ben 3.300 di questi biglietti finiscono direttamente nelle mani del settore ospiti e coloreranno le tribune interamente di rossonero. Il club affronta dunque il rischio concreto di calcare il prato di un Olimpico dominato da una massiccia e rumorosa presenza milanista, mentre il popolo laziale continua strenuamente la propria aspra battaglia contro la dirigenza.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA