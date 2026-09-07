La dirigenza della Lazio ha riaperto ufficialmente la campagna abbonamenti lo scorso 31 agosto tramite una nuova finestra straordinaria, destinata a chiudere i battenti alle 23:59 di venerdì. La società spera di alzare i numeri bassissimi sfruttando l'entusiasmo derivante dalle prime due vittorie in campionato, ma questa mossa strategica non cambia minimamente le carte in tavola. I tifosi biancocelesti confermano la linea dura e sottoscrivono infatti poco più di 200 nuove tessere aggiuntive. Questo dato porta il totale complessivo ad appena 4.600 abbonati e segna inesorabilmente il minimo storico assoluto dell'intera era presidenziale di Claudio Lotito. La frattura tra la piazza e i vertici del club appare ormai totale e insanabile.

Il divario con il passato e la diserzione di massa

Analizzando attentamente idel recente passato, ilverticale degliassume proporzioni ancora più allarmanti e significative per l'ambiente capitolino. Durante le ultime tre stagioni, nonostante le costanti e asprenei confronti del presidente Claudio, i sostenitori biancocelesti superavano regolarmente l'importante quota delletessere stagionali. L'enorme divario numerico tra la stagione attuale e le annate precedenti fotografa in modo inequivocabile la reale e preoccupante portata dellain corso. Il tifo organizzato e i supporter tradizionali scelgono una stradae decidono diin massa le partite casalinghe per lanciare unfortissimo alla proprietà.

ROMA, ITALIA - 3 GIUGNO: Il presidente della SS Lazio Claudio Lotito e il dirigente della SS Lazio Angelo Fabiani durante la prima conferenza della SS Lazio su bullismo e cyberbullismo nelle scuole e nello sport, presso lo Stadio Olimpico, il 3 giugno 2025 a Roma. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

L'allarme Olimpico e la marea rossonera

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Questa pesanteambientale rischia di riflettersi pesantemente anche sull'atmosfera della prossima grande sfida in programma allo stadiocontro il. Secondo i dati riportati oggi dal, la società biancoceleste vende complessivamente soltantoper l'attesissimo match di cartello. Una statistica allarma però in modo particolare la dirigenza capitolina. Bendi questi biglietti finiscono direttamente nelle mani dele coloreranno le tribune interamente di rossonero. Il club affronta dunque il rischio concreto di calcare il prato di undominato da una massiccia e rumorosa presenza, mentre il popolo laziale continua strenuamente la propria aspra battaglia contro la dirigenza.