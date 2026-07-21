Durante la presentazione di Claudio Lotito come nuovo proprietario della Reggina lo stesso Lotito si è lasciato andare ad una frase che ha suscitato applausi e approvazione. Ma che in realtà è uno scivolone: si tratta di un motto fascista.

Claudio Lotito si presenta come nuovo proprietario della Reggina: «La doppia proprietà è stata una mia invenzione e ha tre vantaggi: economico, territoriale e per la crescita dei talenti. Vendere la Lazio? Le vie del Signore sono infinite» https://t.co/1rerJfWXma — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) July 21, 2026

Lotito e il motto fascista alla presentazione come nuovo proprietario della Reggina

A giugno Lotito, presidente della Lazio , ha completato le operazioni finanziare che lo hanno condotto ad acquisire la, che milita. Ieri, 20 luglio, allo stadio, in presenza del sindaco cittadino e alla stampa si è svolta la conferenza stampa di presentazione. Lotito, ora, oltre ad essere presidente del club biancoceleste della capitale, è proprietario dello storico club calabro e. Il suo ingresso in questa società, inoltre, solleva, ancora una volta, l'annosa e dibattuta questione delle

Nel corso della conferenza, però, è accaduto un fatto infelice. Rispondendo ad una domanda riguardo alla sua nuova proprietà, infatti, Lotito ha risposto con una frase che magari fa comprendere bene la sua tipica retorica e i suoi intenti motivazionali verso il nuovo ambiente. Ma che è anche una frase, un motto tipico del regime fascista: "credere, obbedire, combattere". Non proprio una uscita felice, dato che si tratta, appunto, di un motto guerresco e usato all'epoca di Mussolini. Per di più alle sue parole hanno fatto seguito applausi, risatine, anche dal parte del sindaco, Francesco Cannizzaro.

Con il passare delle ore si è innalzato un deciso polverone. Nulla, nell'ambiente, nel momento, nel contesto, giustificava (e come si potrebbe, del resto?), l'uso di un motto fascista, forse uno dei più noti e iconici fra i tanti. Ancor meno giustificati, invece, gli applausi e le risate da parte dei presenti, di coloro che assistevano alla conferenza stampa. Per molti, poi, questa frase segnala un tentativo di riavvicinamento alla tifoseria della Lazio che, da sempre, risponde a profili e ideologie tipiche dell'estrema destra.