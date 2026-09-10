È quasi metà settembre ed è il momento in cui si avvicina sempre di più la prima sosta nazionali della stagione 2026-2027. Una pausa diversa dal solito, dato il lungo passaggio che separerà i turni dei vari campionati (20 settembre-5 ottobre). In questo grande lasso di tempo ci sarà l'occasione per vedere all'opera nuove formazioni, nuovi giocatori e soprattutto nuovi allenatori. Infatti, la Nations League sarà l'occasione poter vedere all'opera il Mancini bis con l'Italia, il nuovo corso targato Van Bommel per il Belgio e infine la panchina più attesa di tutte: Zinedine Zidane con la Francia.

Queste tre nazionali si giocheranno il primo posto (assieme alla Turchia di Montella), nel gruppo A. In attesa di conoscere le prime convocazioni ufficiali dei tecnici, continuano a uscire spifferi su preconvocazioni e tentativi di conquistare chi ha il doppio passaporto. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il nuovo tecnico dei Bleus sta mandando messaggi chiari a elementi inediti per rimescolare un po' la rosa della propria nazionale.

Diouf preconvocato con la Francia

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid avanza palla al piede sotto la pressione di Andy Diouf dell'Inter durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano, disputata all'Estadio Santiago Bernabéu l'8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

La Francia viene da una brutta eliminazione in semifinale Mondiale contro la Spagna. Un match giocato passivamente e senza mai aver dato l'impressione di potersi portare a casa la sfida. Tuttavia, la rosa dei transalpini rimane qualitativamente un gradino sopra il resto delle nazionali. Tuttavia, secondo Zidane non è ancora abbastanza. Il nuovo CT dei francesi ha deciso di ampliare ancora di più il gruppo, partendo dall'ultimo capocannoniere della Ligue 1 Esteban Lepaul, per arrivare al nuovo esterno destro titolare dell'Inter: Andy Diouf.

🇫🇷 Auteur d’un très bon début de saison avec l’Inter Milan, Andy Diouf fait partie des pré-sélectionnés pour les quatre prochains matchs de Ligue des nations de l’équipe de France. @RMCsport pic.twitter.com/9DOEs8NcVy — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 10, 2026

Pur non essendo ancora la chiamata vera e propria, secondo quanto riporta RMC Sport, Andy Diouf avrebbe ricevuto la prima preconvocazione per essere aggregato alla rosa dei Bleus. Dopo un 2025 in ombra, il centrocampista francese dell'sembra essere definitivamente esploso in questo inizio di stagione. Comprato dalnell'estate scorsa per giocare mezz'ala, Diouf piano piano si è trasformato in un grande esterno destro, andando a compensare la cessione di Dumfries, pur con peculiarità tecnico-tattiche molto differenti.