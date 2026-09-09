L'ultimo capocannoniere della Ligue 1 era stato snobbato da Deschamps: chissà che con il nuovo corso non ci possa essere più spazio per lui...
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La nazionale francese è senza dubbio la rosa con più qualità a livello intercontinentale. Nonostante l'abbia mostrato a più riprese durante la competizione estiva, alla rosa della Francia è sempre mancato qualcosa negli ultimi anni. Con Didier Deschamps al timone, le Bleus hanno raggiunto buoni risultati (ad eccezione di Euro 2020), seppur non sempre coincidenti con le alte aspettative che accompagnavano i transalpini ad ogni competizione calcistica. La semifinale persa in maniera completamente passiva contro la Spagna, ha fatto sì che il tempo dell'ex Juve fosse terminato. 1 Mondiale vinto nel 2018 e due finali perse (Euro 2016 e Qatar 2022) hanno lasciato un ricordo ambivalente nel cuore dei francesi. Per cercare di massimizzare tutto il talento della rosa transalpina, i dirigenti della Federcalcio hanno finalmente potuto coronare il loro sogno: portare Zinedine Zidane sulla panchina della Francia. Un desiderio condiviso da Zizou stesso, capace di vincere 3 Champions League con il Real Madrid. A breve inizierà il suo regno, portandosi dietro qualche novità.
Lepaul farà parte della rosa di Zidane?
Se c'è un reparto in cui la nazionale transalpina non ha bisogno di aggiungere nomi nuovi è l'attacco. Un reparto che nessuna squadra (nazionale e club) possiede ad eccezione della Francia. Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Doué, Akliouche, Thuram, Cherki... Tuttavia, il nuovo CT sta pensando di aumentare ulteriormente il peso offensivo della sua rosa, inserendo il capocannoniere della scorsa Ligue 1: Esteban Lepaul.
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