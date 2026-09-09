La nazionale francese è senza dubbio la rosa con più qualità a livello intercontinentale. Nonostante l'abbia mostrato a più riprese durante la competizione estiva, alla rosa della Francia è sempre mancato qualcosa negli ultimi anni. Con Didier Deschamps al timone, le Bleus hanno raggiunto buoni risultati (ad eccezione di Euro 2020), seppur non sempre coincidenti con le alte aspettative che accompagnavano i transalpini ad ogni competizione calcistica. La semifinale persa in maniera completamente passiva contro la Spagna, ha fatto sì che il tempo dell'ex Juve fosse terminato. 1 Mondiale vinto nel 2018 e due finali perse (Euro 2016 e Qatar 2022) hanno lasciato un ricordo ambivalente nel cuore dei francesi. Per cercare di massimizzare tutto il talento della rosa transalpina, i dirigenti della Federcalcio hanno finalmente potuto coronare il loro sogno: portare Zinedine Zidane sulla panchina della Francia. Un desiderio condiviso da Zizou stesso, capace di vincere 3 Champions League con il Real Madrid. A breve inizierà il suo regno, portandosi dietro qualche novità.

Lepaul farà parte della rosa di Zidane?

ISTANBUL, TURCHIA - 2 AGOSTO: Anthony Rouault del Rennes interagisce con il compagno di squadra Esteban Lepaul durante l'amichevole precampionato tra Galatasaray SK e Rennes al Rams Park Stadium, il 2 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Se c'è un reparto in cui la nazionale transalpina non ha bisogno di aggiungere nomi nuovi è l'attacco. Un reparto che nessuna squadra (nazionale e club) possiede ad eccezione della Francia. Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Doué, Akliouche, Thuram, Cherki... Tuttavia, il nuovo CT sta pensando di aumentare ulteriormente il peso offensivo della sua rosa, inserendo il capocannoniere della scorsa Ligue 1: Esteban Lepaul.

🚨🚨 ESTEBAN LEPAUL 🇫🇷 A REÇU UNE PRÉ-CONVOCATION POUR LA PREMIÈRE LISTE DE ZINÉDINE ZIDANE !!! 👔



La liste sera dévoilée le 18 septembre prochain.



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Lepaul non è uno di quei giovanissimi, sfrontati e interessanti calciatori delle next gen francese. Una generazione nata sotto il segno dell'ibrido, capace di unire diverse culture e diversi stili di gioco. Lepaul è un centravanti maturo ormai (26 anni), con una carriera non troppo esaltante. Dopo essere passato per le giovanili di lusso dell'OL, il centravanti francese ha cercato fortuna nei bassifondi francesi fra, SAS Epinal e Angers, con cui è approdato nella massima divisione. La sua consacrazione è avvenuta nella stagione passata con il, squadra con cui ha vinto il titolo di capocannoniere () superando il Pallone d'oro Dembélé. Dopo non aver ricevuto la chiamata Mondiale da Deschamps, Lepaul ha ricominciato la stagione esattamente da dove aveva terminato con 3 gol in 3 match. Il quotidiano francese RMC Sport ha riferito che questa volta dovrebbe essere quella buona: la punta del Rennes infatti avrebbe ricevuto laper gli impegni di settembre.