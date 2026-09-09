Il difensore spagnolo avrebbe provocato l'attaccante neroazzurro ricordandogli la sconfitta nella finale di Monaco: ma le sue parole raccontano altro
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Un malinteso che avrebbe potuto rendere la partita ancora più nervosa ma alla fine tutto si è risolto con una stretta di mano ed un abbraccio. Stiamo parlando della vicenda che ha visto coinvolti Dean Huijsen e Lautaro Martinez durante la sfida di ieri sera tra Real Madrid-Inter. Come hanno riportato le immagini, l'ex giocatore della Roma avrebbe provocato l'attaccante argentino rinfacciandogli la finale persa due anni fa a Monaco contro il PSG, motivo che ha spinto Martinez a reagire. Ma poi è arrivata la smentita dello stesso Huijsen. Ecco come è andata la vicenda.
Huijsen-Lautaro Martinez, cosa è successo davveroUn contrasto duro, Lautaro Martinez a terra e poi il faccia a faccia con Dean Huijsen, difensore del Real Madrid ex Roma e Juventus. Nel finale della partita di Champions League al Bernabeu fra blancos e nerazzurri, la tensione è salita improvvisamente tra il capitano nerazzurro e il difensore spagnolo dopo che quest'ultimo, nel tentativo di conquistare il pallone, ha colpito il giocatore argentino che è rimasto a terra tenendosi il volto. Una volta rialzatosi si è subito diretto verso il difensore spagnolo per chiedere spiegazioni. Da lì sarebbe nato un accesso battibecco tra i due avversari.
Il difensore spagnolo ha poi continuato: "L'Inter è una grande squadra e hanno raggiunto la finale di Champions League negli ultimi due anni. Dobbiamo continuare così, i tre punti sono ciò che conta. Penso che abbiamo giocato una buona partita. Se fossimo andati 3-0, sarebbe stata finita". Nel prossimo turno, in programma il 12 e 13 ottobre, l'Inter se la vedrà contro il Club Brugge mentre il Real Madrid sarà di scena all'Olimpico contro la Roma, altra ex squadra di José Mourinho.
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