Un malinteso che avrebbe potuto rendere la partita ancora più nervosa ma alla fine tutto si è risolto con una stretta di mano ed un abbraccio. Stiamo parlando della vicenda che ha visto coinvolti Dean Huijsen e Lautaro Martinez durante la sfida di ieri sera tra Real Madrid-Inter. Come hanno riportato le immagini, l'ex giocatore della Roma avrebbe provocato l'attaccante argentino rinfacciandogli la finale persa due anni fa a Monaco contro il PSG, motivo che ha spinto Martinez a reagire. Ma poi è arrivata la smentita dello stesso Huijsen. Ecco come è andata la vicenda.

Huijsen-Lautaro Martinez, cosa è successo davvero

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Un contrasto duro,a terra e poi il faccia a faccia con, difensore del Real Madrid ex Roma e Juventus. Nel finale della partita dial Bernabeu fra blancos e nerazzurri, la tensione è salita improvvisamente tra il capitano nerazzurro e il difensore spagnolo dopo che quest'ultimo, nel tentativo di conquistare il pallone, ha colpito il giocatore argentino che è rimasto a terra tenendosi il volto. Una volta rialzatosi si è subito diretto verso il difensore spagnolo per chiedere spiegazioni. Da lì sarebbe nato un accesso battibecco tra i due avversari.La discussione sarebbe divenuta virale nel momento in cuiavrebbe provocato l'argentino dicendogli "finale mai persa per 5-0", con riferimento alla batosta presa dai nerazzurri con il PSG due anni fa. Tuttavia, l'exha subito negato di aver detto una frase del genere: c'è stato qualche spintone, sono volate parole grosse ma le cose sono andate diversamente. Al termine della partita, infatti, il 21 enne si è complimentato con la squadra dirammaricandosi, invece, per le occasioni mancate: "Se le avessimo sfruttate avremmo potuto vincere 5-0 o 6-1". Una frase che, dunque, non c'entra nulla con la finale di Coppa persa male dall'Inter col PSG.

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: Lautaro Martínez dell'Inter entra in contatto con Dean Huijsen del Real Madrid durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano, disputata all'Estadio Santiago Bernabéu l'8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il difensore spagnolo ha poi continuato: "L'Inter è una grande squadra e hanno raggiunto la finale di Champions League negli ultimi due anni. Dobbiamo continuare così, i tre punti sono ciò che conta. Penso che abbiamo giocato una buona partita. Se fossimo andati 3-0, sarebbe stata finita". Nel prossimo turno, in programma il 12 e 13 ottobre, l'Inter se la vedrà contro il Club Brugge mentre il Real Madrid sarà di scena all'Olimpico contro la Roma, altra ex squadra di José Mourinho.