La rivoluzione di De Zerbi al Tottenham passa anche dai dettagli. Secondo The Sun, noto quotidiano inglese, il tecnico italiano avrebbe fatto rimuovere tutti i prodotti di lusso per l'igiene dagli spogliatoi degli avversari. Il Tottenham ha deciso di affidarsi a De Zerbi per la rinascita del club, reduce da una stagione finita male ma che poteva diventare tragedia. Il tecnico ex Sassuolo è infatti arrivato agli spurs a poche giornate dalla fine della Premier League, riuscendo ad evitare una retrocessione che sarebbe diventata storica. Con il mercato, la società ha confermato piena fiducia al tecnico bresciano che ha voluto rivoluzionare a 360 gradi vari aspetti del club.

Tottenham, De Zerbi e gli spogliatoi dei rivali

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, festeggia al termine della partita dopo che la squadra ha conquistato la salvezza durante l’incontro di Premier League tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium, il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Il mercato degli Spurs è stato interamente diretto dall'ex allenatore del Brighton e oltre a una grande campagna acquisti con Tonali, Mateus Fernandes, Marmoush, Robertson tra gli altri, il tecnico ha anche allontanato tutti i giocatori che non si sentivano coinvolti nel progetto. Romero, Spence, Vuskovic, sono stati messi sul mercato senza troppe esitazioni. Ma l'operazione De Zerbi non passa solo dal calciomercato. Il tecnico ha infatti avuto pieni poteri anche fuori dalle questioni di campo.

Stando a quanto riportato da The Sun infatti, sia il tecnico che la società hanno ritenuto lo stadio troppo accogliente per i tifosi avversari. Secondo la dirigenza e lo stesso De Zerbi infatti, andare in trasferta al Tottenham Hotspur Stadium più che una trasferta stava diventando una piacevole gita fuori porta per le squadre rivali. Ed il tecnico, per mettere fine a questa percezione, ha ritoccato lo stadio utilizzando dei metodi che ci fanno tornare indietro nel tempo.

. I muri dello spogliatoio rivale sono stati volutamente ritinteggiati in maniera grossolana, per rendere l'ambiente meno "pulito". Sono stati poi rimossi tutti i prodotti- marchio specializzato nella produzione di prodotti per l'igiene di lusso.. Infine, via tutti i tavoli dal centro dello spogliatoio,