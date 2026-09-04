Il brasiliano già nelle scorse settimane aveva manifestato la sua intenzione di lasciare gli Spurs e De Zerbi lo ha escluso dalla lista per il campionato
Brasile, Richarlison che combini? Indugia troppo sottoporta e non segna...
Richarlison è ormai prossimo a lasciare il Tottenham. Anzi, la sua avventura con gli Spurs la si puà già considerare finita. Il brasiliano aveva già dichiarato le sue intenzioni di lasciare il club inglese a causa dei numerosi attriti con De Zerbi e proprio quest'ultimo ha deciso di escluderlo dalla lista definitiva per il campionato. Una scelta che era nell'aria dato che il classe '97 era già stato messo fuori nella prime due partite della stagione.
Richarlison-Tottenham ai ferri corsi: il brasiliano escluso dalla lista campionatoL'avventura di Richarlison al Tottenham è arrivata ormai a titoli di coda. L'attaccante brasiliano è stato escluso dalla lista degli Spurs per la Premier League e la decisione è arrivata mentre il giocatore continua a spingere per lasciare il club inglese. Il suo futuro potrebbe essere in Turchia dato che il classe '97 avrebbe trovato l'accordo con il Trabzonspor. Il mercato turco chiude venerdì e le prossime ore potrebbero quindi risultare decisive, anche se il Tottenham non avrebbe ancora ricevuto un'offerta ritenuta soddisfacente.
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Dopo il fallimento della trattativa, il brasiliano aveva manifestato la propria frustrazione sui social con un messaggio enigmatico: "Sono il cattivo di molte storie raccontate male". Nonostante tutto, però, aveva comunque dichiarato anche la sua disponibilità a restare a disposizione del Tottenham. Ora, però, la situazione potrebbe sbloccarsi ma bisogna fare i conti con il poco tempo a disposizione.
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