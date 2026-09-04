Richarlison è ormai prossimo a lasciare il Tottenham. Anzi, la sua avventura con gli Spurs la si puà già considerare finita. Il brasiliano aveva già dichiarato le sue intenzioni di lasciare il club inglese a causa dei numerosi attriti con De Zerbi e proprio quest'ultimo ha deciso di escluderlo dalla lista definitiva per il campionato. Una scelta che era nell'aria dato che il classe '97 era già stato messo fuori nella prime due partite della stagione.

Richarlison-Tottenham ai ferri corsi: il brasiliano escluso dalla lista campionato

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L'avventura di Richarlison alè arrivata ormai a titoli di coda. L'attaccante brasiliano è stato escluso dalla lista degli Spurs per lae la decisione è arrivata mentre il giocatore continua a spingere per lasciare il club inglese. Il suo futuro potrebbe essere in Turchia dato che il classe '97 avrebbe trovato l'accordo con il. Il mercato turco chiude venerdì e le prossime ore potrebbero quindi risultare decisive, anche se il Tottenham non avrebbe ancora ricevuto un'offerta ritenuta soddisfacente., che ha il contratto in scadenza il prossimo anno, era già stato avvertito sul fatto che non rientrava nei piani di, proprio per questo il tecnico italiano lo aveva messo fuori fin dalle prime due partite della Premier League. Esclusione dovuto anche alle sue continue richieste di essere ceduto. Nei giorni precedenti era stata valutata anche la possibilità di un ritorno, nell'ambito della trattativa per Iliman, poi trasferito al. Il Tottenham aveva fissato il prezzo a 35 milioni di sterline ma poi l'operazione si è chiusa con un nulla di fatto.

LONDRA, INGHILTERRA - 22 MARZO: Richarlison del Tottenham Hotspur appare abbattuto dopo aver subito il secondo gol, realizzato da Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest (non nell'inquadratura), durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Nottingham Forest al Tottenham Hotspur Stadium, il 22 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Dopo il fallimento della trattativa, il brasiliano aveva manifestato la propria frustrazione sui social con un messaggio enigmatico: "Sono il cattivo di molte storie raccontate male". Nonostante tutto, però, aveva comunque dichiarato anche la sua disponibilità a restare a disposizione del Tottenham. Ora, però, la situazione potrebbe sbloccarsi ma bisogna fare i conti con il poco tempo a disposizione.