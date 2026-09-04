Il brasiliano già nelle scorse settimane aveva manifestato la sua intenzione di lasciare gli Spurs e De Zerbi lo ha escluso dalla lista per il campionato

Mattia Celio
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Brasile, Richarlison che combini? Indugia troppo sottoporta e non segna...

Richarlison è ormai prossimo a lasciare il Tottenham. Anzi, la sua avventura con gli Spurs la si puà già considerare finita. Il brasiliano aveva già dichiarato le sue intenzioni di lasciare il club inglese a causa dei numerosi attriti con De Zerbi e proprio quest'ultimo ha deciso di escluderlo dalla lista definitiva per il campionato. Una scelta che era nell'aria dato che il classe '97 era già stato messo fuori nella prime due partite della stagione.

Richarlison-Tottenham ai ferri corsi: il brasiliano escluso dalla lista campionato

L'avventura di Richarlison al Tottenham è arrivata ormai a titoli di coda. L'attaccante brasiliano è stato escluso dalla lista degli Spurs per la Premier League e la decisione è arrivata mentre il giocatore continua a spingere per lasciare il club inglese. Il suo futuro potrebbe essere in Turchia dato che il classe '97 avrebbe trovato l'accordo con il Trabzonspor. Il mercato turco chiude venerdì e le prossime ore potrebbero quindi risultare decisive, anche se il Tottenham non avrebbe ancora ricevuto un'offerta ritenuta soddisfacente.
Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Super Cup 2025
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Richarlison, che ha il contratto in scadenza il prossimo anno, era già stato avvertito sul fatto che non rientrava nei piani di De Zerbi, proprio per questo il tecnico italiano lo aveva messo fuori fin dalle prime due partite della Premier League. Esclusione dovuto anche alle sue continue richieste di essere ceduto. Nei giorni precedenti era stata valutata anche la possibilità di un ritorno all'Everton, nell'ambito della trattativa per Iliman Ndiaye, poi trasferito al Manchester City. Il Tottenham aveva fissato il prezzo a 35 milioni di sterline ma poi l'operazione si è chiusa con un nulla di fatto.

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LONDRA, INGHILTERRA - 22 MARZO: Richarlison del Tottenham Hotspur appare abbattuto dopo aver subito il secondo gol, realizzato da Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest (non nell'inquadratura), durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Nottingham Forest al Tottenham Hotspur Stadium, il 22 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Dopo il fallimento della trattativa, il brasiliano aveva manifestato la propria frustrazione sui social con un messaggio enigmatico: "Sono il cattivo di molte storie raccontate male". Nonostante tutto, però, aveva comunque dichiarato anche la sua disponibilità a restare a disposizione del Tottenham. Ora, però, la situazione potrebbe sbloccarsi ma bisogna fare i conti con il poco tempo a disposizione.

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