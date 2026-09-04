Mauro Zarate, ex attaccante argentino della Lazio, ha deciso di tornare in campo. Dopo il ritiro annunciato nel 2025 infatti, il calciatore ha fatto dietrofront. Adesso è pronto a scendere in campo con la Haedo Futsal, squadra del suo quartiere d'origine di Buenos Aires.

Zarate riprende gli scarpini dal chiodo

ROMA, ITALIA - 23 AGOSTO: Mauro Zarate della SS Lazio in azione durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Atalanta BC allo Stadio Olimpico il 23 agosto 2009 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

L'amore per il calcio non finisce mai. A volte non è semplice dire basta, dopo anni passati su un campo da calcio. E non lo è stato nemmeno per Mauro Zarate. L'argentino, che in Italia ha passato vari anni - Lazio, Inter, Fiorentina - ha deciso di tornare in campo dopo la scelta di ritirarsi nel gennaio 2025. Nel 2023 infatti, quando era in forza al Danubio - in Uruguay - Mauro annunciò il suo ritiro previsto per due anni dopo. La decisione fu anche accompagnata da un post Instagram, con un commento molto significativo: "Il viaggio più bello della mia vita giunge al termine".

Evidentemente però, il viaggio di Mauro Zarate nel mondo del calcio non era ancora finito. L'attaccante infatti, è stato ingaggiato dall'Haedo Futsal. Un ritorno dettato da motivi di cuore. Haedo è infatti proprio dal quale il viaggio di Zarate è iniziato, essendo il quartiere nel quale ha trascorso la maggior parte della sua infanzia. Mauro infatti sarà nella squadra dell'Haedo che parteciperà a "La Copa: camino a AFA", un torneo organizzato dalla federcalcio argentina che permette a squadre meno conosciute di affacciarsi alle federazioni professionistiche.

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Mauro ha vissuto tutta la sua vita a Haedo. È cresciuto in queste strade, condividendo sogni, amici e momenti che lo hanno accompagnato fin dall'infanzia. Questo quartiere ha fatto parte della sua storia e della persona e del giocatore che è diventato. Oggi vuole restituire, in qualche modo, tutto quell'affetto, quei valori e quelle opportunità che lo hanno accompagnato per tutta la vita

".

L'Haedo Futsal ha accolto Mauro come si accoglie un figlio al suo ritorno a casa: "

E lo stesso Mauro ha risposto, dimostrando tutto l'affetto che prova per il suo quartiere: "Sono nato e cresciuto a Haedo e aiuterò il quartiere in ogni modo possibile, dal profondo del mio cuore". Inoltre per il calciatore si parla di un possibile ritorno alla prima divisione, più precisamente col Velez. Ma al momento, non c'è niente di concreto.