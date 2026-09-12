È saltato definitivamente il ritorno in Brasile per Richarlison, al Vasco da Gama: dopo l'esclusione dalla lista Premier, il brasiliano valuta la risoluzione
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Richarlison è ancora al centro di una vicenda di mercato tutt'altro che risolta. Il ritorno in Brasile, sponda Vasco da Gama è sfumato proprio quando sembrava tutto fatto, lasciando il brasiliano in una posizione delicata al Tottenham. Cosa resta sullo sfondo?
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Richarlison al Vasco: affare sfumatoSecondo quanto riportato da 'talkSPORT', il Tottenham aveva raggiunto un accordo di massima con il Vasco da Gama per il trasferimento dell'attaccante brasiliano, ma la trattativa si sarebbe arenata sui termini personali tra il giocatore e il club, di norma la prassi più "semplice" in una trattativa di mercato. L'operazione, tuttavia, è quindi definitivamente saltata, almeno per la sessione estiva, con la parentesi che resterebbe aperta per gennaio. Secondo i dettagli riferiti da altri media locali, gli Spurs avevano accettato un'offerta da circa 20 milioni di sterline, ma Richarlison non avrebbe dato il via libera definitivo a causa delle condizioni contrattuali.
Il precedente Everton e l'esclusione dalla lista Premier: possibile strada legale?Il mancato approdo al Vasco arriva dopo un'altra operazione naufragata come quella all'Everton. Secondo quanto riportato da diversi media, il Tottenham aveva infatti trovato un'intesa con i Toffees per il ritorno del brasiliano a Goodison Park, ma anche quella soluzione non si è concretizzata: il giocatore, stando ai report locali, avrebbe espresso perplessità sulla chiarezza del progetto e sul proprio ruolo nella stagione. Nel frattempo, l'allenatore degli Spurs, Roberto De Zerbi, lo ha escluso dalla lista dei 25 giocatori inseriti per i match di Premier League: una scelta che rende tutta la vicenda ancor più intricata e il futuro di Richarlison al Tottenham sempre più in bilico.
Il brasiliano non sarebbe affatto contento della situazione e, secondo quanto riportato dall'Inghilterra, avrebbe contattato la FIFA per valutare la possibilità di interrompere il contratto con gli Spurs, in scadenza nel giugno 2027. L'ipotesi si legherebbe alle norme sul cosiddetto 'sporting just cause', che consentono, in determinate circostanze e ad un giocatore poco impiegato, di chiedere la risoluzione del rapporto: si tratterebbe però di una strada complessa e non di una soluzione già approvata. Con i diversi trasferimenti sfumati, Richarlison è perciò destinato a restare al Tottenham almeno fino alla riapertura del mercato di gennaio, salvo sviluppi concreti sulla risoluzione contrattuale.
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