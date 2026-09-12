Richarlison è ancora al centro di una vicenda di mercato tutt'altro che risolta. Il ritorno in Brasile, sponda Vasco da Gama è sfumato proprio quando sembrava tutto fatto, lasciando il brasiliano in una posizione delicata al Tottenham. Cosa resta sullo sfondo?

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Richarlison al Vasco: affare sfumato

Il precedente Everton e l'esclusione dalla lista Premier: possibile strada legale?

Secondo quanto riportato da 'talkSPORT', ilaveva raggiunto un accordo di massima con ilper il trasferimento dell'attaccante brasiliano, ma la trattativa si sarebbesui termini personali tra il giocatore e il club, di norma la prassi più "semplice" in una trattativa di. L'operazione, tuttavia, è quindi definitivamente, almeno per la sessione estiva, con la parentesi che resterebbe aperta per. Secondo i dettagli riferiti da altri media locali, gli Spurs avevano accettato un'offerta da circa, manon avrebbe dato il via libera definitivo a causa delle condizioni contrattuali.Il mancato approdo al Vasco arriva dopo un'altra operazionecome quella all'. Secondo quanto riportato da diversi media, ilaveva infatti trovato un'intesa con i Toffees per il ritorno del brasiliano a Goodison Park, ma anche quella soluzione: il giocatore, stando ai report locali, avrebbe espressosulla chiarezza dele sul proprio ruolo nella stagione. Nel frattempo, l'allenatore degli Spurs,, lo hadalla lista dei 25 giocatori inseriti per i match di Premier League : una scelta che rende tutta la vicenda ancor più intricata e il futuro dial Tottenham sempre più

LONDRA, INGHILTERRA - 15 AGOSTO: Richarlison del Tottenham Hotspur durante l'amichevole precampionato tra Tottenham Hotspur e TSG Hoffenheim al Tottenham Hotspur Stadium il 15 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il brasiliano non sarebbe affatto contento della situazione e, secondo quanto riportato dall'Inghilterra, avrebbe contattato la FIFA per valutare la possibilità di interrompere il contratto con gli Spurs, in scadenza nel giugno 2027. L'ipotesi si legherebbe alle norme sul cosiddetto 'sporting just cause', che consentono, in determinate circostanze e ad un giocatore poco impiegato, di chiedere la risoluzione del rapporto: si tratterebbe però di una strada complessa e non di una soluzione già approvata. Con i diversi trasferimenti sfumati, Richarlison è perciò destinato a restare al Tottenham almeno fino alla riapertura del mercato di gennaio, salvo sviluppi concreti sulla risoluzione contrattuale.