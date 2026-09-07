La Uefa ha punito Guendouzi. Il Fenerbahce prova a metterci una pezza. Il massimo organo europeo ha squalificato il francese dopo i fatti di Lione, quando il giocatore ha scatenato il caos al termine del match. Quattro giornate di squalifica. In parole povere, salterà buona parte della league Phase. Una decisione pesante dettata dal comportamento dell'ex Lazio. Ma il club turco non ci sta e rilancia: nelle prossime ore sarà presentato un ricorso per ottenere uno sconto. L'obiettivo è quello di ridurre il passivo e di portarlo almeno a due. Guendouzi, così, salterebbe solo l'esordio contro la Roma e la seconda giornata. Il francese è un perno del Fenerbahce. E la sua assenza, potrebbe togliere parecchia qualità all'interno della rosa.

Squalifica Guendouzi: il motivo e cosa sta provando a fare il Fenerbahce

è stato squalificato dalla UEFA per quattro partite e multato di 50 mila euro. Il provvedimento è arrivato dopo la reazione del francese alle provocazioni e agli insulti dei tifosi del Lione al Groupama Stadium. La UEFA ha però sospeso due delle quattro giornate. Per queste scatterà un periodo di prova della durata di un anno. Il Fenerbahce non ci sta e ha deciso di fare ricorso. Secondo quanto riportato da FotoMaç, il club ha presentato un’istanza alla Commissione d’Appello UEFA.

ISTANBUL, TURCHIA - 10 GENNAIO: Yunus Akgun del Galatasaray viene contrastato da Matteo Guendouzi del Fenerbahçe durante la finale di Supercoppa turca tra Fenerbahçe SK e Galatasaray SK allo Stadio Olimpico Atatürk il 10 gennaio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

L’obiettivo è ottenere un’ulteriore riduzione della sanzione. Ora la palla passa alla UEFA. La Commissione dovrà decidere se confermare il provvedimento oppure accogliere, in tutto o in parte, la richiesta del club. Nel frattempo, Guendouzi rischia di saltare le sfide europee contro Roma e Aston Villa. Un’assenza pesante per il Fenerbahce, che dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini chiave. Il francese ha già collezionato 10 presenze in stagione. Per la squadra turca è un punto fermo. La risposta arriverà nei prossimi giorni. Difficile vederlo in campo contro i giallorossi. Forse, impossibile.