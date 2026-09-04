La UEFA ha deciso e non è stata affatto "leggera". Dopo quanto accaduto tra Fenerbahce e Lione nel playoff di Champions League soltanto una settimana fa, Mason Greenwood e Matteo Guendouzi hanno ricevuto delle sanzioni adeguate. Tra le fila del Lione viene punito il portiere Antonio Ferreira. Anche i due club non ne escono indenni.

UEFA, stangata a Guendouzi e Ferreira: tutte le sanzioni

Al termine di Lione-Fenerbahce si è scatenata unae lo spettacolo non è stato certo tra i più incantevoli. I turchi, come noto, hanno superato nel doppio confronto i francesi, vincendo la decisiva gara di ritorno per 1-2, dopo il pareggio maturato ad. Memori del loro passato professionale e della storica rivalità che sussiste tra Lione e Marsiglia, Greenwood e Guendouzi non hanno esitato ai tifosi di casa, provocando inevitabili reazioni.

ISTANBUL, TURCHIA - 10 GENNAIO: Matteo Guendouzi del Fenerbahce festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la finale della Supercoppa turca tra Fenerbahçe SK e Galatasaray SK allo Stadio Olimpico Ataturk il 10 gennaio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Così, il CEDB dell'UEFA (Organo di Controllo, Etica e Disciplina) ha assegnato all'ex centrocampista della Lazio la pena più severa. Il francese dovrà versare 50.000€ di multa oltre alla sospensione per quattro turni in Champions League. Le ultime due delle quattro gare rimarranno sospese per un periodo di prova di un anno. Quel che è certo, comunque, è che l'ex Lazio salterà il "suo" derby con la Roma in programma il 10 settembre. Mason Greenwood, invece, si limiterà a pagare una sanzione da 30.000€ e fronteggerà una sola giornata di squalifica, ma con condizionale.

Caricamento post Instagram...

Tra le fila del Lione, invece, è il portiereche rimarrà lontano dal calcio europeo per benpotenziali, date le tre sicure e due rimanenti sospese con periodo di prova di un anno. Se sul conto di Guendouzi pesa l'aver insultato chi c'era alla partita e la provocazione nei confronti dei tifosi avversari, Ferreira paga un'aggressione aggravata. Infine, la UEFA ha comminato due multe distinte alle società ritenute responsabili: al Fenerbahce spetta un'ammenda da, mentre il Lione verseràcome indennizzo.