Multa e squalifica per Guendouzi e Greenwood: questo ha decretato la UEFA tramite il suo organo competente
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La UEFA ha deciso e non è stata affatto "leggera". Dopo quanto accaduto tra Fenerbahce e Lione nel playoff di Champions League soltanto una settimana fa, Mason Greenwood e Matteo Guendouzi hanno ricevuto delle sanzioni adeguate. Tra le fila del Lione viene punito il portiere Antonio Ferreira. Anche i due club non ne escono indenni.
UEFA, stangata a Guendouzi e Ferreira: tutte le sanzioniAl termine di Lione-Fenerbahce si è scatenata una maxi-rissa e lo spettacolo non è stato certo tra i più incantevoli. I turchi, come noto, hanno superato nel doppio confronto i francesi, vincendo la decisiva gara di ritorno per 1-2, dopo il pareggio maturato ad Istanbul. Memori del loro passato professionale e della storica rivalità che sussiste tra Lione e Marsiglia, Greenwood e Guendouzi non hanno esitato a stuzzicare i tifosi di casa, provocando inevitabili reazioni.
Così, il CEDB dell'UEFA (Organo di Controllo, Etica e Disciplina) ha assegnato all'ex centrocampista della Lazio la pena più severa. Il francese dovrà versare 50.000€ di multa oltre alla sospensione per quattro turni in Champions League. Le ultime due delle quattro gare rimarranno sospese per un periodo di prova di un anno. Quel che è certo, comunque, è che l'ex Lazio salterà il "suo" derby con la Roma in programma il 10 settembre. Mason Greenwood, invece, si limiterà a pagare una sanzione da 30.000€ e fronteggerà una sola giornata di squalifica, ma con condizionale.
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