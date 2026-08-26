Serata emotivamente complicata per Cristiano Ronaldo e per il nuovo Al-Nassr di Ange Postecoglou. Il portoghese è stato sostituito all'intervallo nella sfida contro l'Al-Ettifaq, lasciando il campo palesemente arrabbiato e contrariato. La decisione dell'allenatore australiano è arrivata dopo un primo tempo disastroso, chiuso sullo 0-2 e giocato in inferiorità numerica, ma alla fine la sua mossa si è rivelata vincente, dato che la sua squadra ha completato una rimonta incredibile, imponendosi per 3-2 sugli avversari.

Al-Nassr, Ronaldo fuori al primo tempo: la scelta di Postecoglou

Ronaldo era alla suadopo il ritorno dalle vacanze post-Mondiale, l'inizio della gara, però, ha complicato precocemente i piani di Postecoglou. Il portiereè stato espulso al 13esimo minuto, costringendo l'Al-Nassr a giocare per quasi tutto l'incontro con l'uomo in meno. L'Al-Ettifaq ne ha approfittatoprima dell'intervallo.

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 26 GENNAIO: Cristiano Ronaldo della squadra Al-Nassr FC durante la partita della Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Taawoun all'Al Awwal Park il 26 gennaio 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Nella ripresa l'Al-Nassr ha reagito nonostante l'inferiorità numerica: Abdulelah Al-Amri ha riaperto la partita, poi è salito in cattedra Sadio Mané, autore della doppietta che ha completato la rimonta. Il gol decisivo è arrivato nel recupero, trasformando una serata che sembrava compromessa in una vittoria memorabile che dimostra la forza del gruppo oltre il singolo.

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Al momento del cambio, Ronaldo non ha nascosto la propria frustrazione, che ha scosso la testa e allargato le braccia in segno di disappunto, prima di dirigersi velocemente verso la panchina. Postecoglou ha deciso di rinunciare al proprio leader per inserire, cercando maggiore equilibrio dopo l'espulsione di Bento. Una scelta molto rischiosa, considerando che l'Al-Nassr aveva bisogno di recuperare due gol e che Ronaldo rappresenta

L'allenatore ha però difeso la propria decisione nel post-partita ai microfoni di Reuters, spiegando di aver ritenuto necessario cambiare approccio tattico: "Quando ho effettuato le sostituzioni, compresa quella di Ronaldo, che non gioca da molto tempo, ero convinto che i giocatori entrati in campo avrebbero potuto fare la differenza".

Chiude dicendo che il suo obiettivo è proprio aiutare tutti i giocatori e la squadra: "Sono venuto qui per aiutare i giocatori, quindi, come ho detto, sono orgoglioso di loro perché ogni subentrante ha dato un contributo positivo".