L'Al Nassr attraversa un momento delicato. Il club saudita, in cui militano Cristiano Ronaldo e Joao Felix, deve fare i conti con una pesante crisi finanziaria che sta rallentando la programmazione della nuova stagione. Le difficoltà economiche hanno portato al ritardo nel pagamento degli stipendi dei giocatori, versati in alcuni casi in più tranche, e al blocco delle operazioni di mercato. La priorità della società era trovare un sostituto di Marcelo Brozovic, ma ogni trattativa è stata congelata, secondo il quotidiano saudita Arriyadiyah, in attesa di una maggiore stabilità finanziaria. Non è la prima volta che il club affronta problemi di questo tipo. Anche in passato si erano registrati ritardi nei pagamenti, alimentando dubbi sulla solidità economica della società.

Ronaldo, crisi all'Al Nassr: ritardi negli stipendi e niente nuovi acquisti

è alle prese con unache rischia di condizionare l'inizio della nuova stagione. I problemi economici stanno rallentando l'attività del club e coinvolgono anche. La prima conseguenza riguarda gli. Diversi giocatori della prima squadra hanno ricevuto il salario di giugno in più rate. La società è al lavoro per saldare gli arretrati, ma la situazione resta delicata. AncheDopo l'addio di Brozovic, il club aveva individuato come priorità l'arrivo di un nuovo centrocampista. Per il momento, però, non sono state avviate trattative concrete. Prima bisognerà risolvere i problemi di liquidità.

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 3 APRILE: Cristiano Ronaldo della squadra Al Nassr FC festeggia con i tifosi dopo la partita di Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Najmah all'Al Awwal Park il 3 aprile 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

L'obiettivo resta quello di farsi trovare pronti per una stagione ricca di impegni. L'Al Nassr dovrà affrontare campionato, Coppa del Re, Supercoppa saudita e Champions League asiatica, con la guida tecnica affidata ad Ange Postecoglou. Non si tratta, però, di una situazione inedita. Già nei mesi scorsi erano emerse difficoltà economiche all'interno del club. In particolare, erano stati segnalati ritardi nel pagamento dei bonus dopo la vittoria del campionato e diversi dubbi sulla disponibilità delle risorse necessarie per programmare la stagione 2026-27. Ora le incertezze tornano a farsi sentire e il mercato resta in attesa.