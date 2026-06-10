L'ex direttore sportivo rossonero rompe il silenzio dopo il licenziamento: “Mi sento in colpa, il Milan resterà nel mio cuore”
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A poco più di due settimane dal suo licenziamento con effetto immediato, Igli Tare è tornato a parlare pubblicamente della sua breve esperienza al Milan. L'ex direttore sportivo rossonero ha affidato le sue riflessioni a un incontro con il Milan Club Old Clan, esprimendo tutta la sua amarezza e delusione per una stagione conclusa senza centrare l'obiettivo prefissato a inizio anno: la qualificazione in Champions League.
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Tare sulla mancata qualificazione in ChampionsOspite alla cena di fine stagione del Milan Club Old Clan, Igli Tare ha dapprima ringraziato per l'invito: "Ho accettato di buon grado e con grande onore l'invito perché, nel momento in cui sono arrivato al Milan lo scorso anno, il primo incontro è stato proprio con il Milan Club Old Clan e da voi ho ricevuto subito l’amore per questa maglia e questi colori, una cosa che ho sempre amato".
Continuando l'ex direttore sportivo di Lazio e Milan, non ha nascosto l'amarezza per il mancato raggiungimento dell'obiettivo stagionale: "Siamo arrivati all’ultima giornata e non siamo riusciti a riportare il Milan in Champions League. Mi sento un po’ in colpa per quanto accaduto".
🗣️ Igli Tare spoke to Milan Club Old Clan: "I feel partly responsible because, on the final matchday, we failed to bring Milan back to the Champions League. However, one thing remains certain: Milan is bigger than all of us." pic.twitter.com/P34pOyk8r4— Milan Posts (@MilanPosts) June 9, 2026
Il ringraziamento per l'opportunità concessaNonostante la separazione anticipata, Igli Tare ha voluto mantenere toni affettuosi nei confronti della società rossonera, ringraziando i tifosi e il club per l'opportunità concessa: "Aggiungo il fatto che il Milan resti più grande di tutti quanti. E anche se la mia permanenza è durata soltanto un anno, per me è stato un assoluto onore lavorare per il Milan".
Infine, l'ex dirigente rossonero ha poi chiuso il suo intervento con un bellissimo messaggio finale: "Rimarrete sempre nel mio cuore dovunque mi troverò".
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