La Lazio inizia a guardarsi intorno per rinforzare la rosa che sarà affidata a Gennaro Gattuso. L'ex Milan è particolarmente attento al reparto offensivo, con la necessità di ampliare il parco attaccanti. A lui piace un nome su tutti: è quello del rossonero Santiago Gimenez. Come ha riferito Emanuele Baiocchini di Sky Sport, infatti, l'ex allenatore della Nazionale avrebbe fatto il nome del centravanti messicano, reduce da una complicata e deludente stagione con la maglia rossonera. Arrivato al Milan dal Feyenoord nel mercato di gennaio 2025, ma, finora, non è riuscito a lasciare il segno. Nel suo periodo con il Diavolo, infatti, complici vari problemi fisici ha giocato molto poco ed è riuscito a mettere a segno appena 7 gol e 2 assist in 37 partite tra tutte le competizioni. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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